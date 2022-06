Петков приветства "историческото решение" на НС и призова Ковачевски за смелост

Това бе първият коментар на премиера Кирил Петков след вдигането на ветото от страна на НС, който той публикува в Twitter.

🇧🇬 parliament took a historic decision today giving a green light to the 🇫🇷 proposal for the EU accession of North Macedonia 🇲🇰. The integration of the #WesternBalkans is the strategic interest of 🇪🇺.