Борисов опроверга опозицията: Деньо Денев аз съм го пращал в ДАНС (ВИДЕО)

"Антон Славчев със сигурност няма да заеме този пост, а Деньо Денев аз съм го назначавал на работа, аз съм го пращал в ДАНС. Сега, ако искаш да уязвиш някого, казваш, че е на Пеевски. Не го приемам това", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с твърденията на опозицията, че шефът на ДАНС Деньо Денев е човек на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Борисов коментира и дали е възможно важни фигури като Деньо Денев да се преориентират от ГЕРБ към "Ново начало", като каза: "Не е възможно, заради синхрона, който имаме в правителството в момента".

Той коментира и президентското вет, като отбеляза, че тези правомощия са били в президентската власт, а сега й се отнемат, защото тя разединява.

Има ли отлив от ГЕРБ към "Ново начало"?

Борисов отрече да има отлив от неговата партия към "Ново начало".

"Не мога да разбера каква е тази грижа за ГЕРБ, ама от кога пък и ДБ и другите се загрижихте за ГЕРБ. Представяте ли си колко радостно да изчезне ГЕРБ за всички вас. Прекрасна работа, какво ви бърка? Аз не искам, защото знам, че няма, защото сме много сили", каза още Борисов.

Той дори попита медиите дали искат утре да събере и да докара хора от "Ново начало", за да застанат до него.

"Ние не си играем от село Горно Нанадолнище дали някой отишъл или не отишъл. Те приеха ли го от "Ново начало", като отиде този кмет? Аз мисля, че не са го приели, защото не го искат", каза Борисов във връзка с информацията, че кметът на Гроздьово, община Долни чифлик, е преминал в "ДПС - Ново начало".

Той посочи, че в Пазаджик пък ГЕРБ ги пъди, а "Ново начало" ги харесват. "Подценихме тези избори за общински съветници", заяви Борисов, а на въпрос дали не го интересува Пазарджик, Борисов отговори: "Горе-долу не". ОЩЕ: Радостин Василев: Борисов беше отвлечен и днес се появи с Делян като жертва на домашно насилие