Трамвай потегли сам и се удари в друг, пътници са в болница (ВИДЕО)

Трамвай в румъниския град Арад потегли сам от депото и удари друг, като и два автомобила. Шестима пътници се озоваха в болница, съобщи тази сутрин телевизия Диджи 24, цитирана от БТА. Инцидентът е станал вчера следобед, а полицията и представители на компанията за обществен транспорт разследват причините за инцидента.

Как се е стигнало до инцидента?

Трамваят е потеглил сам без ватман, ударил е друга композиция, която се намирала на спирка, и два автомобила. Свидетелка на инцидента разказа, че доколкото е разбрала ватманът се качил на покрива, за да оправи нещо и трамваят потеглил без него.

Друг свидетел на станалото разказа, че е имало прекъсване, а след като електроподаването се възстановило, трамваят тръгнал сам, набрал скорост, ударил два автомобила и друг трамвай и спрял на спирката.

Инспектор на мястото на инцидента посочи, че ще бъде съставена комисия, която да установи какво се е случило.

Трамваят е преминал около 500 метра без ватман до момента на удара.

"Усетих удар отзад, но първото впечатление бе, че сякаш не е удар, а че нещо е паднало върху трамвая", разказа пътник от удареното превозно средство.

Друг пътник разказа как се е наранил, как една жена е паднала на земята и допълни, че "за късмет" много от хората вече са били слезли на спирката, когато трамваят е бил ударен от другия.

Говорителят на Окръжната болница за спешна помощ в Арад заяви, че пострадалите пътници са в съзнание, стабилни и са подложени на медицински прегледи.

От компанията за обществен транспорт са започнали вътрешно разследване, което ще установи както техническото състояние на мотрисата, така и обстоятелствата около инцидента. Полицията също проверява случая, като една от хипотезите е, че когато ватманът е слязъл от трамвая, за да се занимае с възникналия проблем, е натиснал погрешка ръчката за задвижване.