"Премълча и опита да го омаловажи": Атанасов за случая с фон дер Лайен и реакцията на правителството

Не само премълча, но и опита да го омолаважи. Това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в сутрешния блок на бТВ във връзка с инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в България. Той обърна внимание, че сме разбрали за случая през изявление на говорителя на Европейската комисия. "Защо се изказва вътрешния министър, при положение, че има шеф на ДАНС", възмути се Атанасов.

"От 2001 г. насам българските служби и българските институции не предпримат действия за противодействие на руските институции. Знаете ли колко взрива имаше в нашите заводи, до сега няма никакви обвинени. ДАНС се е превърнала в почивна станция. Това на нищо не прилича", смята още Атанасов. Според него новият шеф на ДАНС трябва да е политически неутрална фигура и избора му не трябва да се случва зад кулисите.

Какво трябва да се направи?

"Не съм разследващ орган, но чух какво каза говорителят на ЕК, че са отказали електронните системи за навигиране и се е наложило ръчно да се приземи самолетът и говорителят на ЕК посочи, че най-вероятно това е хибридна атака на руските служби. В тази връзка министър-председателят да предложи и правителството да отстрани временно изпълняващият функциите на шеф на ДАНС", призова Атанасов.

Според него трябва да бъде свикан Съвет по сигурността, а опозицията вероятно ще поиска изслушване на премиера във връзка с този инцидент.