"Версиите се сменят и не кореспондират със записите": Денков с коментар за случая в Русе

Бившият премиер и настоящ депутат от ПП–ДБ Николай Денков настоя за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради противоречивата информация около инцидента в Русе. Той заяви, че „версиите се сменят и не кореспондират със записите“, което подкопава доверието в институцията.

„Вместо фактология и яснота – версии, които после се оказват неверни. Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите. Аз първо не знам коя е версията на полицията, защото това, което чуваме, са най-различни неща, които не съответстват на това, което излиза като записи. Има ли дрифтиране? Няма ли? Представил ли се полицай, или не се е представил? Кой е започнал и когато е дошла линейката, защо си е тръгнала веднага след това?“, коментира Денков.“ каза Денков.

Той определи обвиненията към опозицията за ниското доверие в институциите като „нелепи“. „Виждаме много ясно, двоен стандарт, селективно действие, избирателност спрямо различните хора, това не е приемливо. Единствено, което очакваме от Митов, е да предостави надежда и вярна информация. Така че да знаем, че ако утре или други дни излязат записи, тези записи няма да противоречат на това, което е казал той или колегите, които стоят до него. В случая изобщо не сме в такава ситуация“, добави Денков.

За вота на недоверие

ПП–ДБ подготвя общ вот на недоверие. ДБ акцентира върху „завладяната държава“ – правосъдие, вътрешен ред и сигурност. ПП поставя фокус върху последиците за хората – бизнес среда, селективни действия на службите, сигурност. Формулировката ще бъде обща, след юридическо изчистване по политики, каза още Николай Денков.

Според него, спорът около антикорупционната комисия застрашава изплащанията по Плана за възстановяване и устойчивос. „Във второто плащане са заложени изисквания за политически независима комисия. Процедурата е тръгнала накриво – предлагаме тя да бъде спряна и рестартирана, за да дойдат и третите средства“, категоричен е депутатът от ПП-ДБ.