29 септември 2025, 08:20 часа 697 прочитания 0 коментара
Политолог: Олигархичните зависимости на Радев ще излязат щом стане политически лидер

Във втората кампания на президента Румен Радев имаше подкрепа на една олигархична мрежа. Първата му кампания бе прекрасна и изнесена на раменете на покойния Стефан Данаилов. В момента, в които Радев тръгне да става политически лидер, веднага ще излязат всичките тези зависимости, за които не говорим, защото сега е президент. Това каза политологът проф. Румяна Коларова в ефира на Нова телевизия.

Колегата й Слави Василев заяви, че ни „управляват мутри и деребеи, които предизвикват криза след криза“. Според него обстоятелството, че президентът е на хоризонта, доказва, че обществото очаква промяна. „Всички говорим от много време, че президентът ще прави политически проект. Смятам, че ако не е Радев да предложи алтернативен политически проект, Борисов и деребеите ще продължават да управляват. Нещата няма да мръднат, ако президентът не се включи“, коментира той.

Според него острият тон между президента и управляващите е в резултат на натрупаното напрежение и на това, че мандата на президента върви към своя край.

Според него той има потенциал да е първа политическа сила.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
