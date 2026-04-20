ПП-ДБ и "Възраждане" държат ключа за смяната на ВСС и Сарафов: Говори Добромир Живков от "Маркет линкс"

20 април 2026, 9:00 часа
Според социолога от "Маркет линкс" Добромир Живков - "Прогресивна България" имат ясен мандат за управление и трябва да бъде поета ясната отговорност. ПП-ДБ и „Възраждане" са единствените потенциални партньори на „Прогресивна България" за така нареченото конституционно мнозинство за смяната на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на главния прокурор, коментира той в студиото на bTV.

Иначе по думите му делът на гласуването на предсрочните парламентарни избори на Gen Z e най-висок към „Прогресивна България“ и ПП-ДБ. 

По думите му ГЕРБ бележат загуба на политическата територия.

ПП-ДБ има номинален ръст на загубените след коалицията с ГЕРБ избиратели. 

Какво се случис ГЕРБ и ДПС?

Още: Обещания от лице на формацията на Радев какво предстои, докато ГЕРБ настига ПП-ДБ

Това, което се случва с ГЕРБ и ДПС показва мрежите на влияние по места, които вече започват да разбират, че тези, които са управлявали, вече ще бъдат други хора, коментира Добромир Живков.

Към  „Възраждане“ и ДПС също има негативни тенденции от предсрочните парламентарни избори.

Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“ посочи, че подкрепата за „Прогресивна България“ не е еднозначна по отношение на своята мотивация.

Според нея Gen Z поколението се е чудело дали да гласува или не, но в края на изборния ден се е активизирало. „Неговият вот не бе подаден за подкрепа на ПП-ДБ, които бяха инициатори на протестите. „Прогресивна България“ е фаворитът на Gen Z поколението“, добави Геновева Петрова.

Още: Радев създаде цунами като буря в чаша вода: Анализ на изборния резултат на "Прогресивна България"

Антон Иванов Отговорен редактор
ВСС главен прокурор Борислав Сарафов Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
