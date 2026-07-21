"Примката около шията на държавата": Шишков за "Хемус" и как един ден ни е струвал 1 млрд. лв.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в сутрешния блок на бТВ заяви, че през 2019 и 2020 г. са раздадени големи суми пари под формата на аванси. Той обърна внимание, че за един ден се дава възможност авансът да бъде над 20%, или повече от 100 хил. лв., уведомява се министърът и този един ден струва на държавата повече от 1 млрд. лв.

Според него тогава държавата уж е решила да развива инфраструктурни проекти, но всъщност е развива едни фирми. Министърът заяви, че това е така, защото държавата възлага, дава аванси, но лотовете на "Хемус" не са били проектирани.

"Ако кажем, че ще прекратяваме договорите, държавата не е осигурила възможност, защото държавата е инвеститорът. Държавата тогава дава огромен аванс, но не дава фронт да се строи. Не оправдавам фирмите, но те са знаели, че няма фронт да се строи. В тази сделка има две страни и те са се съгласили и двете страни", смята още Шишков.

Без флирт с фирмите

Според него става въпрос за 4-5 големи фирми. "Нямаме флирт с тези фирми. От тук нататък можем да им предложим, ако искат да работят почтено и честно. Какво означава това - следене на качеството и изпълнение на сроковете", добави още Шишков.

Според него не може всеки министър да излиза и да казва с колко се отлага срока за "Хемус".

"Сега от тук нататък играта ще бъде ясна и с ясни правила", добави още Шишков.

Разследването за 5 лот на АМ "Хемус"

Той се надява прокуратурата да довърши разследването за 5 лот на "Хемус", защото по думите му е изтекла в публичното пространство информация, че някой прокурор, който се опитал да внесе обвинителен акт в съда, е бил уволнен. "Надявам се това дело да продължи и всички да разберем къде са парите. Регионалният министър няма как да знае къде са парите", смята още Шишков. ОЩЕ: „Няма малка и голяма кражба. Има кражба“: Шишков разкри как са сключвани договорите за пътища