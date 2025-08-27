Правителството предложи на президента 20 посланици: Кои имена се спрягат?

Министерският съвет прие решение на 27 август, с което предлага на президента Румен Радев издаването на укази за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН. От кабинета не съобщават конкретни имена. Министърът на външните работи Георги Георгиев каза, че "дипломатическата служба е лицето на България пред света и не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за злоупотреба с процедури".

Напрежение между Радев и правителството

Думите му идват в контекста на съгласуването на посланиците с президента, заедно с одобряването на официални лица и за други постове, което трябва да се случи в координация между "Дондуков" 1 и 2. Вчера премиерът Росен Желязков беше попитан изрично от журналисти дали с назначаването на посланиците и на главен секретар на МВР ще се потуши напрежението между правителството и президентската институция. "Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС", отвърна министър-председателят, след като обяви, че кабинетът предлага Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Още: Кой овладява МВР и удобен ли е Мирослав Рашков: Анализ

Относно имената на посланици премиерът обясни, че правителството отдавна е изпратило имената им за съгласуване в Президентството. "Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на Министерски съвет ще му ги предложим", заяви той. Такова решение не присъства в днешните прессъобщения, разпратени от пресслужбата на правителството. Желязков обясни защо - предложенията за посланици се разглеждат на закрито заседание. Това е обичайната практика, тъй като имената на кандидатите не следва да бъдат оповестявани преди получаването на съгласието на приемащите държави.

"Всички предложения са за кариерни дипломати - няма политически назначения", категоричен бе премиерът.

Снимка: БГНЕС

Още: И България поздрави Украйна за Деня на независимостта

Министър-председателят вчера поясни, че кабинетът ще направи предложение и за посланик в САЩ. "Предложенията са много и няма да изваждаме пред скоба един или друг посланик", каза Желязков във връзка с постовете, които предстои да бъдат попълнени.

Румен Радев вече отправи критики към правителството. "Посланиците са съгласувани пакетно така, както трябва да бъде, и с компромис от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон", каза той.

Още: Радев се хвали с подаръци за кабинета: "Райнметал" и главен секретар на МВР (ВИДЕО)

Президентът и правителството успяха да договорят назначаването на началник на НСО - Емил Тонев, който и досега заемаше поста, и на главен секретар на МВР. Все още не се знае за никакво развитие по темата за назначаването на постоянен председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Спрягат се имена за посланици

Вече се спрягат определени имена. Mediapool цитира свои източници и посочва, че бившият външен министър Иван Кондов, който редовно отговаря за организацията на изборите зад граница, ще замине за Италия.

Бившият посланик в Северна Македония Ангел Ангелов пък се очаква да представлява България в сръбската столица Белград.

Още: Силяновска отзова посланика в България и още осем страни

Към момента не е ясно дали има съгласие за назначаването на посланик в САЩ.