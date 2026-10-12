"Преработиха се и пак излизат ваканция": Нинова поиска намаляване на депутатите и отпадане на имунитета им

Депутатите се преработиха и пак излизат ваканция - предизборна. Откъде накъде!? Да не са 240 кандидат-президенти?

Такъв въпрос постави лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

"Управляващите най-нагло излъгаха през лятото, че за първи път няма да има ваканция. Пред цяла България го казаха. После си гласуваха почивка един месец. През това време получават огромни заплати и окото не им мигва за криза, цени, доходи", възмути се Нинова.

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По думите й в държавата има спешни и важни неща. "Сега трябва да се гласуват данъчните закони. Да свалят ДДС и акцизи. Трябваше да се обсъжда бюджета за 2027 г. До 15.10. 2026 (след 3 дни) той трябва да се представи в Европейската комисия. Пак ли ще научим отвън каква "тесла" са ни замислили?", попита тя.

Тя е категорична, че 240 депутати са много. "Не вършат работата, за която са избрани. Взимат най-високите заплати. Потънали в привилегии. Всички кандидати президенти искат промяна в Конституцията и увеличаване правомощията на президента. Мислят само за собствената си власт. Аз мисля, че с промяна в Конституцията трябва да се намали броя на депутатите от 240 на 120. И да им се премахне имунитета. 240 депутати се избират при над 9 млн. население. При 6 млн. днес, този брой вече не е оправдан. И имунитет не им трябва. Той се ползва за прикритие и търговия с гласове в залата. Всички сме равни пред закона", добави Нинова.

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