Тео Ушев към критиците на ПП-ДБ: Искате перфектни като Чърчил? Направете ги сами!

22 април 2026, 10:48 часа 649 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com/Милена Славкова
Българският аниматор Теодор Ушев коментира резултатите от предсрочните парламентарни избори и по-конкретно представянето на ППДБ. По думите му ППДБ е единствената коалиция, освен отровната гъба на РР, която повишава подадените гласове (60 000 +), както и "единствената коалиция от последния парламент, която е удържала позицията си - един депутат повече от предишния парламент."

Тролски фабрики

"Всичко това, при десетократно по-малко финансиране и при постоянни хибридни атаки от цялата про-Кремълска и про-Корупционна сволоч, атакувани 24 ч. от нац. медии и тролски фабрики, от знайни и незнайни политически издънки,", обяснява още артистът. 

Според него "ППДБ е единствената демократична организация, където решенията се взимат колективно, а не като в останалите секти - само от гуруто на партията. Някои лидери имат по- силен глас - но няма САМО един лидер (с всичките произтичащи от това несгоди). За България, където дори в кварталната баничарница всички слушат какво ще изкомандва шефа, това е чудо."

Ушев посочи, че "ППДБ е единствената коалиция, в която е възможно да пренаредите листата, така, че ВИЕ да определите (доколкото закона го позволява) кой да влезе в парламента."

В свой пост във Фейсбук той отбелязва още, че "ППДБ е единствената коалиция, която ясно и нееднозначно заяви и поддържа про-Европейското демократично развитие на страната, подкрепа за Украйна и безкомпромисност по повод на корупцията, дори в своите собствени редици. (всичките тези компоненти звучат като гръм в главата на средно-статистическия бг гласоподавател, където и да се намира по света)"

Срещу рашизирането

Според него "ППДБ ще бъде единственият политически субект в новия ни про-Кремълски парламент, който да се бори срещу рашизирането на страната. Надявам се ГЕРБ да ги подкрепят, без "едно наум". Не ви харесват? Имате 4 години да направите идеалната партия, с перфектните, чисти и безгрешни кандидати, умни като Чърчил, красиви като Трюдо и да изградите структури и да пометете всичко по пътя си. Давайте! Сигурен съм, че всички ще ви се зарадват."

Евгения Чаушева
