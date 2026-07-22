Войната в Украйна:

"Продължават да лъжат и наглеят": Борисов нападна Радев и "Прогресивна България" за американските самолети (ВИДЕО)

22 юли 2026, 9:47 часа 662 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
"Продължават да лъжат и наглеят": Борисов нападна Радев и "Прогресивна България" за американските самолети (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към президента Румен Радев, правителството и "Прогресивна България" заради искането на САЩ осем самолета-цистерни да бъдат разположени в авиобаза "Безмер". Пред депутатите от парламентарната си група той обвини управляващите в противоречиви послания и ги призова да поемат политическата отговорност за решението.

"Прогресивна България" наглее"

"През последните дни колегите от "Прогресивна България" наглеят по безобразен начин", заяви Борисов. Още: Вижте документа, с който са уведомили парламента за американските самолети на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

По думите му управляващите се опитват да прехвърлят отговорността върху парламента, въпреки че разполагат с мнозинство.

"Чухме преди два дни как трябвало мнозинството в парламента да реши. Те могат еднолично да вземат всяко едно решение, което искат", каза лидерът на ГЕРБ. Борисов припомни предишни изявления на президента Румен Радев, че присъствието на американски самолети в България представлява риск, и попита защо сега позицията е различна.

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Той атакува и министъра на отбраната Димитър Стоянов, който ден по-рано заяви, че кабинетът на Росен Желязков е подвел обществото, като е представил разполагането на самолетите като тренировъчна мисия. Още: "Длъжни сме да предоставим бази на САЩ": Депутат обясни какви са ангажиментите ни

"Аз не съм от мнозинството, не знам как ще гласува", цитира думите на Стоянов Борисов и реагира: "Е как не си?! Кой те избра за министър?!" Според него подобно поведение показва, че правителството се дистанцира от собственото си парламентарно мнозинство.

"Продължават да лъжат"

Лидерът на ГЕРБ разкритикува и изявленията на външния министър Велислава Петрова по повод иранската протестна нота. Още: Иран с предупреждение към страната ни: България да не се превръща в "съучастник на агресори"

"Казва, че България не предприема враждебни действия срещу Иран. Ама и ние не сме предприемали такива действия. После казва, че е недопустимо от България да се осъществяват действия в Близкия изток. А те какво искат от парламента - не искат ли включване във военна операция в Близкия изток?", заяви Борисов.

Той сравни ситуацията с позициите на управляващите по отношение на Украйна. "Същото като с Украйна - единият говори едно, другият - друго. Сиреч продължават да лъжат и да обясняват всякакви щуротии", каза лидерът на ГЕРБ.

"Ако не е София, значи няма проблем?"

 

Борисов припомни, че в предизборната кампания Радев е определял американските самолети, разположени край София, като риск за сигурността. "Сега не са ли? Кое е вярното?", попита той. По думите му управляващите внушават, че ако самолетите не са разположени край столицата, а в Безмер, рискът вече не е проблем.

"Ако тези цистерни не застрашават живота на софиянци, а на ямболци, варненци или бургазлии - това вече не е проблем", заяви Борисов. Той припомни още, че подобни самолети са излитали и от летище Сарафово за операции в Ирак и са превозвали големи количества гориво.

Без категоричен отговор как ще гласува ГЕРБ

Въпреки критиките Борисов не заяви дали ГЕРБ ще подкрепи американското искане при гласуването в парламента. Още: Американски самолети-цистерни идват в авиобаза "Безмер": Комисия в парламента одобри предложението на Радев

Той подчерта, че решението е отговорност на "Прогресивна България", която разполага с парламентарно мнозинство, а ГЕРБ ще наблюдава внимателно действията на управляващите.

В края на изявлението си Борисов призова президента Румен Радев "да стегне парламентарната си група" и да поеме политическата отговорност за решенията, както според него ГЕРБ е правил в миналото.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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