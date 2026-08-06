Огромен астероид ще се приближи към Земята през 2029: Учените се опасяват от сериозни последици

През април 2029 г. 370-метровият астероид Апофис ще се приближи до Земята на разстояние по-малко от 32 000 километра. Подобно близко приближаване на големи астероиди е много рядко. Астероидът Апофис няма да удари нашата планета, но все пак е възможно да възникне орбитален сблъсък.

Опасности от прелитането на астероида Апофис край Земята

Засега учените, че космическият камък няма да се сблъска с нашата планета, но може да се случи друг сблъсък в орбита, които може да доведе до сериозни последици. Учените се опасяват от подобен сценарий. Проучването е публикувано в The Planetary Science Journal, пише ScienceAlert.

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Астероидът Апофис, прелитайки близо до Земята, ще бъде подложен на силно гравитационно привличане от нашата планета, което би могло да промени въртенето му, потенциално причинявайки свлачища и дори земетресения. Тези събития биха могли да разкрият вътрешната му скала и да позволят на учените да изучават космическата скала както никога досега. За целта НАСА и Европейската космическа агенция ще изпратят сонди, за да изучат Апофис от близко разстояние.

Изчисленията на авторите на изследването обаче показват, че голяма космическа скала може да се сблъска с фрагменти от космически отломки, които се намират във висока околоземна орбита. Въпреки че по-голямата част от космическите отломки са под 32 000 км, за изненада на изследователите, има реална възможност някой обект в геостационарна орбита да се сблъска с Апофис.

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Проблемът не е, че парче космически отломки може да промени траекторията на астероида, а че може да причини структурни промени в него. Неочакван сблъсък в орбита може да затрудни значително определянето кои промени в астероида са причинени от гравитацията на нашата планета и кои от сблъсъка с космически отломки.

Това може да доведе до погрешно тълкуване на получените данни и следователно може да се загуби уникалната възможност за изследване на въздействието на Земята върху астероида, отбелязват учените.

Изследователите подчертават, че вероятността сблъсък с космически отломки да доведе до падане на Апофис на Земята е практически нулева.

Междувременно учените откриха, че сблъсък между огромен астероид и друг космически камък, създал астероида Еулалия и едноименното семейство астероиди, най-вероятно е променил завинаги историята на Земята, Луната и Марс, според ново проучване.

Сблъсъкът се е случил преди около 800 милиона години, създавайки поток от отломки, който е ударил три свята. Събитието би могло да обясни мистериозното увеличение на броя на големите удари, регистрирани върху Луната през същия период. Това вероятно е довело и до значителни биологични последици за Земята. Изследването е публикувано в The Planetary Science Journal, съобщава SciTechDaily.

Смята се, че в далечното минало нашата планета е била подложена на интензивно бомбардиране от астероиди. Тези сблъсъци биха могли да повлияят на климата, геологията и дори да доведат до масово измиране на живи организми на Земята.

Луната има добре запазени следи от древни сблъсъци, за разлика от Земята, където тектониката на плочите до голяма степен е заличила следи от удари на астероиди, случили се преди повече от 650 милиона години.

Следите, оставени върху повърхността на Луната, могат да бъдат използвани, за да се направят заключения за това какво се е случвало на Земята и Марс преди стотици милиони години. Предишни изследвания показват, че преди около 800 милиона години Луната е претърпяла значително увеличение на броя на ударите на големи астероиди. Но не е било известно какво е причинило това.

Новото проучване свързва това бомбардиране с астероиди с разпадането на голям астероид, който е образувал астероида Еулалия и едноименното семейство астероиди, разположено между Марс и Юпитер. Разпадането на астероида е довело до огромно количество отломки, които са били насочени към вътрешната слънчева система от гравитацията на Юпитер, според симулациите.

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