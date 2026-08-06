Какво видяха учените, когато неуправляемата ракета на SpaceX се разби в Луната

Астрономите споделиха първата информация, която вече имат за последствията от удара на фрагмент от ракета Falcon 9 на SpaceX върху повърхността на Луната.

Последствията от удара на Falcon 9 на SpaceX с Луната

На 5 август, приблизително в 9:35 ч. западноевропейско време, горната степен на ракетата Falcon 9 на SpaceX, която беше в космоса година и половина, се разби в Луната. Ударът създаде гигантски облак от лунен прах, простиращ се на десетки километри. Там са открити газообразни натрий и литий, пише The Guardian.

Наблюдения, извършени с помощта на Много големия телескоп (VLT) на Европейската южна обсерватория, разположен в Чили, потвърдиха, че горната степен на ракетата Falcon 9 се е разбила в Луната. Сблъсъкът с лунната повърхност е станал със скорост от 8 690 км/ч.

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Ракетата падна близо до терминаторната линия на Луната, границата между осветената от слънцето и обратната страна. Ударът създаде огромен облак от лунен прах. Според Карл Шмит, астроном от Бостънския университет, размерът на облака прах, който се е издигнал от удара, е бил няколко десетки километра.

Този облак е бил осветен от слънчева светлина и наблюдаван от VLT в продължение на 5–7 минути. Анализът на светлината е разкрил наличието на газообразен натрий и литий в облака.

Шмит отбелязва, че натрият се е образувал от лунна почва, а литият, вероятно, от горната степен на ракетата. Ученият отбелязва, че това са първите данни за това събитие и трябва да се изчака още няколко дни, когато ще се появят снимки, направени от сондите Lunar Reconnaissance Orbiter и Pathfinder Lunar Orbiter, които ще прелетят над мястото на катастрофата на ракетата на SpaceX.

Учените искат да разберат размера на кратера, образуван от удара, как падането на ракетата е променило повърхността на Луната и какво още се е случило там след 5 август. По-подробна информация би трябвало да бъде налична в близко бъдеще, съобщава НАСА.

Ракетата Falcon 9, част от която се разби на Луната, изстреля в космоса два кацащи модула през януари 2025 г., единият от които успешно кацна на Луната, докато другият се разби по време на кацането. Горната степен на ракетата Falcon 9, висока 12 метра и тежаща 4 тона, прекара година и половина в космоса като космически отломки.

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Наскоро стана ясно, че SpaceX е подала заявление до Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) за разполагане на съзвездие от 100 000 спътника от следващо поколение Gen3 в ниска околоземна орбита, съобщава Fierce Network. Това означава значително разширяване на сателитната интернет услуга Starlink.

SpaceX в момента управлява близо 10 800 спътника Starlink и има лицензи за още приблизително 4000 спътника. Новото съзвездие от трето поколение (Gen3) би могло значително да увеличи орбиталното присъствие на компанията.

Според подаденото до FCC заявление, всеки сателит от ново поколение ще тежи между 2 и 2,5 тона и ще има площ на слънчевия панел от 300 до 400 квадратни метра след разполагането си.

За сравнение, спътниците Starlink V2 Mini, които се използват в момента, тежат приблизително 800 килограма и са оборудвани със слънчеви панели, покриващи приблизително 116 квадратни метра. Поради по-големия размер на спътниците от трето поколение, за тяхното изстрелване вероятно ще е необходима по-мощна ракета.

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