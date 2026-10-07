Радев: Наливането на пари в Украйна ни остави без зенитни комплекси

Едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекси. И очаквам до седмици да имаме договор. Ние трябва да гарантираме зашитата на нашата територия и тази на Алианса. Но в същото време съм убеден, че наливането на пари във войната в Украйна и безкрайното превъоръжаване, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намирането на трайно решение за мир. Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока. Това каза преди началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев.

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По думите му въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи е сложен процес и той не може да се реши от днес за утре. Изисква и значителни финанси.

„Важно условие, за да имаме такива системи, е да имаме надеждна и достоверна информация. През 2023 г. назначеният от мен служебен министър на отбраната Димитър Стоянов, заложи именно придобиването на такива системи. Много правителства се изредиха след това – абсолютно нищо не е направено. Едва сега той стартира процедура“, каза премиерът.

И призова свиканият днес Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради търговските кораби, ударени от дронове в Черно море, да не се превръща в „сцена за предизборни демагогии“. „Необходими са хладнокръвие и трезва преценка“, добави той.