БСП може да подкрепи Йотова за президент

Аз не виждам друга форма, друг начин, по който ние бихме участвали в президентските избори, освен да подкрепим Илияна Йотова, ако тя е кандидат.

Това заяви евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин по отношение на предстоящите президентски избори и възможна подкрепа за Йотова. Все пак Вигенин подчерта, че това е негово лично мнение.

Извънредното заседание на БСП

Националният съвет на БСП се събра вчера на извънредно заседание, за да анализира ниския резултат от парламентарните избори. За пръв път в историята си столетницата остана извън Народното събрание.

„Мисля, че вчера Националният съвет показа, че все пак тези резултати влияят по-скоро консолидиращо на националното ръководство“, заяви той. По думите му „призивите за оставка на Крум Зарков, които сами по себе си бяха несъстоятелни, но получиха отговор – едно категорично гласуване в подкрепа на това той да продължи да води партията“.

Вигенин подчерта, че предстои период на анализ и подготовка за бъдещи избори. „В месеците до тогава ще се опитаме да направим все пак по-детайлен анализ, тъй като това, което вчера обсъждахме, беше по-скоро впечатленията ни“, каза той, допълвайки, че ще бъде създадена „широка политико-експертна група“, която да изясни причините за резултатите.

Сред основните предстоящи задачи той открои Първи май и традиционното събитие на Бузлуджа, предаде bTV.

„Готвим се за нашия традиционен празник на Бузлуджа, който тази година искаме да бъде нещо повече от празник“, посочи Вигенин, като добави, че фокусът е и върху местните и президентските избори.

Проблемите с финансирането

По отношение на финансовото състояние на партията той коментира: „Винаги е проблем, защото левицата не разчита на олигархията, на големия бизнес за разлика от други партии“.

Според него БСП ще трябва да се обърне към малки дарения: „Ще трябва да се обърнем към хората, към нашите членове и симпатизанти“.

Запитан за възможността да загубят централата на партията, той заяви: „Централата теоретично може, но смятам, че законът дава всички възможности и гаранции ние да запазим нашата клубна база“.

Причините за слабия изборен резултат

В анализа на изборния резултат Вигенин посочи няколко причини за загубата.

„Не може в продължение на години да се занимаваме с изключвания, с включвания, с вътрешни скандали“, заяви той. Според него партията е загубила фокус: „Сякаш много се фокусираме в това как да спасим БСП. Големият въпрос е защо да я спасим“.

Той определи като ключов проблем участието във властта.

„Най-големият проблем за нас беше участието в управлението с ГЕРБ, при това с категоричната ясна подкрепа на ДПС и Делян Пеевски“, допълни той. Вигенин подчерта, че това е повлияло негативно на партията.