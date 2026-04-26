Радев не прилича политически на Борисов, а на Слави: Цветанов за приликите и разликите с ПБ

Не трябва да се прави паралел между участието на ГЕРБ на първите им парламентарни избори през 2009 година и това на "Прогресивна България" на тези избори, които също са първи за тях – по-скоро трябва да се прави съпоставка с това, което беше с НДСВ, Симеон Сакскобургготски, и със Слави Трифонов с ИТН, когато получаваха високи резултати при първите си участия в парламентарни избори.

Това заяви лидерът на "Републиканци за България" и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов.

ГЕРБ имаше време за структуриране, ПБ - не

Според него причината сравнението с ГЕРБ да не е коректно е свързана с времето за изграждане на партията - ГЕРБ е създадена през декември 2006 година и е разполагала с 3 години за структуриране и изграждане на административен и организационен потенциал преди парламентарните избори през 2009 година.

Цветанов допълни, че през 2007 година ГЕРБ участва за първи път в европейски избори след регистрацията си в Софийски градски съд, а по-късно същата година и в местни избори, където успява да направи пробиви в някои областни центрове. Това дава възможност за изграждане на по-устойчива основа, която впоследствие да бъде надграждана.

Цветанов отчете и разликата в политическия старт на двете формации.

"2009 година ГЕРБ вече беше изградила цялото хоризонтално покритие на страната - имаше листи, избрани чрез номинационни събрания и обсъждания, и се чуваше мнението на обществото дали тези хора имат необходимия капацитет. Част от тях вече бяха доказали потенциала си в местната власт като общински съветници или кметове. Това е разликата - при ГЕРБ имаше сериозна основа, докато при "Прогресивна България" всичко това се случи за кратък период от време. Времето ще покаже какво е качеството на тези народни представители", посочи той пред Фокус.

Не е ясно и къде стои ПБ

Според него ГЕРБ е била ясно позиционирана като център-дясна партия и приета в Европейската народна партия, докато проектът на Румен Радев все още няма ясен политическият профил.

"Ако погледнем спектъра на подкрепящите "Прогресивна България", ще видим, че тя взима гласове от всички политически партии, участвали в последните години в избори", допълни Цветанов.

По думите му формацията е привлякла значителен брой гласове от различни партии: около 141 000 от ИТН, 50 000 от "ДПС - Ново начало", 187 000 от Възраждане, 131 000 от АПС, 209 000 от ГЕРБ и 86 000 от БСП.

"Това показва широка периферия - от ляво до дясно, включително и центъра", каза бившият вътрешен министър.