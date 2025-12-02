Радев в импотентно обръщение: Оставката е неотложна, изборите - единствен път напред (ВИДЕО)

Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и възстановяване на държавността - това което управляващата сглобка не може да направи. Това обяви президентът Румен Радев по време на меко казано спорно обръщение към българския народ, с което се опита да яхне протестите, и добави: "Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият изход напред".

"Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие", каза още президентът и изтъкна, че протестът не е само на младите, а на всички българи.

Това е първото му изказване след многохилядните протести срещу властта вчера и мафията в понеделник вечер, когато той обяви, че единственият изход от ситуацията е оставка на правителството и предсрочни избори. Още: "Никой не може да победи младите!": Интелектуалци, активисти и журналисти с реакции от масовите протести (ВИДЕО)

По-рано днес "Продължаваме промяната - Демократична България" призова за оставка на кабинета, като искането се споделя и от "Възраждане", МЕЧ, "Величие" и "Алианс за права и свободи". Междувременно премиерът Росен Желязков обяви, че подкрепя протеста, а правителството ще предложи нов бюджет, но няма да подава оставка.

Обръщението на Радев

Той определи управленската конструкция като "безпринципна сглобка".

"Ще ни трябва единение, воля и мъдрост за да опазим гражданския мир от провокациите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността - това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи". Още: Ако правителството падне, влизаме в еврозоната "със замах": ПП-ДБ отвърнаха на ГЕРБ и поясниха какво ще стане с бюджета (ВИДЕО)

"Дълготаеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха "Оставка". Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите, защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си", каза още президентът.