Правителството отказа да подаде оставка - даде на заден ход по елементи от бюджета, но се "закрепи" за еврото (ВИДЕО)

Правителството на Росен Желязков, съставено от ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и подкрепено от "ДПС-Ново начало" на санкционирания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, отказа да подаде оставка. По-рано на 2 декември - ден след мащабните протести срещу бюджет 2026 и срещу властта - ПП-ДБ поискаха оставката на кабинета в рамките на седмицата. Ако такава не дойде, то опозицията ще инициира нов вот на недоверие. Минути след това министър-председателят отхвърли призива и се позова на влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г.

Нова бюджетна процедура

Той потвърди, че днес законите за държавния бюджет и двата бюджета на здравната каса и общественото осигуряване са били оттеглени - предстои решение на Народното събрание, което да потвърди това действие на правителството. Вероятно такова решение ще има в утрешния ден, прогнозира Желязков.

Още: ПП-ДБ отправиха ултиматум към Борисов и Пеевски за оставка на правителството (ВИДЕО)

"Това означава нова бюджетна процедура, която ще отнеме необходимото време – толкова, колкото е необходимо – за да бъдат разгледани всички предложения, постъпили от социалните партньори и от политически сили, в това число и от опозицията. Това действие, независимо че сме изключително притиснати от времето в края на годината, е необходимо по отношение на финансовите параметри, които касаят нормалното функциониране на обществото и на държавата през 2026 г., особено в месеците, когато чувствителната тема за въвеждането на еврото трябва да бъде взета предвид", каза премиерът.

По думите му – дебатът за бюджета ще бъде направен „консенсусен“, трябва да бъдат взети предвид всички възможности на българската икономика, да се чуят гласове на работодатели и синдикати. „В този смисъл, конкретните мерки, които ще бъдат предложени, са тези, които бяха обсъждани през последните седмици“, каза премиерът.

Снимка: БГНЕС

Още: "Никой не може да победи младите!": Интелектуалци, активисти и журналисти с реакции от масовите протести (ВИДЕО)

Мерки за ТОТО-то и "Лукойл" отпадат

„На първо място, ще бъде премахнат автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор", каза Желязков и се мотивира с това, че в последните години този автоматизъм е довел до "непропорционалност".

"Ще бъде преразгледан въпросът, свързан с данък „дивидент“ - т.е. с вдигането му от 5 на 10%, въпросът със социалните осигуровки – увеличението от 2%. Разговорите на тристранния формат ще бъдат публични", обяви премиерът.

"Ще отменим като предложение всички онези теми, които събуждаха притеснение и различни спекулации – в това число концесия на ТОТО-то, гаранция в Българската банка за развитие за придобиване евентуално на „Лукойл“ и други елементи, които можеха спекулативно да доведат до погрешно разбиране какви са действията на държавата", посочи още той.

Още: Тотото на концесия, не печели достатъчно: С кой ще печели повече?

Предвидена е отмяна и на други мерки, свързани с "балансирането в макрорамката", каза Желязков.

Режат капиталовата програма

Той отговори и сам на въпроса откъде ще дойдат тогава приходите. "Ще преразгледаме внимателно капиталовата програма – в сферата на отбраната, на регионалното развитие и транспорта. Всички средства за общините трябва да бъдат запазени, както сме ги предложили, за да не нарушаваме регионалното развитие. Това е необходимо, за да влезем плавно в 2026 г. със Закон за държавния бюджет", заяви премиерът.

"Както днес бе споменато от представители на ПП-ДБ, възможно е и да влезем с удължителен бюджет – бюджет за 2025 г., трансформиран в бюджет за 2026". Самата макрорамка за 2026 г. е направена предвид успешната работа на българската икономика за 2025 г., каза Росен Желязков. Той цитира прогноза за БВП от 120 милиарда евро. „Това означава, че ако влезем с бюджета от 2025 г., голяма част от социалните ангажименти не биха били изпълнени. Затова нашата задача е да направим всичко възможно до края на годината да имаме Закон за държавния бюджет за 2026 г.“, допълни Желязков.

Още: Ако правителството падне, влизаме в еврозоната "със замах": ПП-ДБ отвърнаха на ГЕРБ и поясниха какво ще стане с бюджета (ВИДЕО)

Росен Желязков отличи протестиращите от провокаторите

„Вчера правителството видя какво казаха гражданите, които протестирахте. Една от причините да бъде оттеглен бюджетът е тази. Аз съм протестирал през 1990, през 1996 г. И подкрепям тези хора, които протестират за повече права, демокрация и справедливост. Считаме, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна за търсенето на повече диалог, повече толерантност и повече хармония във взаимоотношенията в обществото. Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в бъдещето на България, което ние сме длъжни да чуем и да осигурим със средствата, които има държавата", каза премиерът.

„Снощи видяхме провокации, които нямаха нищо общо с протеста на площада отпред. Хората отпред ясно изразиха позицията си. Провокаторите, които рушаха, чупеха инфраструктурата, искаха да влязат в стълкновение с полицията. Тяхната задача беше да се окървави протеста. Аз поздравявам българските полицаи за това, че действаха внимателно, премерено, изпълниха задачата и резултатите ще покажат какви са истинските мотиви на организаторите на тези погроми, които нямат нищо общо с протеста на младите хора. Този протест вчера не беше партиен, независичо от това, че се опитват определени формации да го яхнат“, твърди Желязков.

Още: България е будна: Българските знаменитости, които излязоха на масовия протест (ВИДЕО)

Оставка или вот на недоверие?

Позицията на правителството е, че "следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България", допълни Желязков.

Снимка: БГНЕС

"Приемането на еврото не е даденост – това е основната задача на българското правителство през 2025 г. и тази сложна коалиция, която ние изградихме, със социално и политически различни партии, опоненти през годините, имаше за цел България да завърши своя процес по пълноценна интеграция в ЕС не само като икономически и социален потенциал, а като ценностен избор. Еврото не е просто средство за стимулиране на българската икономика“, заяви Желязков и така мотивира отказа да подаде оставката на кабинета.

Според ПП-ДБ обаче България вече е в еврозоната и всичко е обезпечено. Страната ни би влязла със "замах" в групата на държавите с единна европейска валута, смята съпредседателят на "Да, България" Ивало Мирчев.

Още: СДВР умили: Имало план как да няма погром, но шествието към централата на ДПС провалило всичко

Според Росен Желязков обаче това са времена, в които различни сили се опитват „да отклонят България“ от този „предопределен още от нашата младост избор“. След 20 и повече години членство в ЕС не трябва „през последните няколко седмици да се провалим“ в завършването на този процес, каза още той.

Правителството е готово да влезе в дебат за вота на недоверие, но той щял да бъде и ценностен, да отговаря на въпроса „накъде отива България през 2026 г.“.

Той заговори не за отстъпки, а "по-добра координация с бизнеса". "Допуснахме тактическата грешка да не влезем по-рано в разговори със социалните партньори. Отчитаме тази грешка", каза Желязков след заседание на Съвета за съвместно управление.

Още: След масовите протести: Кабинетът "Желязков" обяви, че оттегля бюджета