Регионалният министър на спешна среща със столичните районни кметове

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе днес спешна работна среща с районните кметове на София и народни представители, предаде БНР. По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Още: Шишков проговори за внезапната оставка на шефа на "Автомагистрали"

Фокусът

Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столичната община.

Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване.

Припомняме, че регионалният министър декларира на брифинг в Министерски съвет, че правителството ще върне не само надеждата, но ще върне и реалността на инвестирането в българските общини. "Може би е ако имало принцип, то е било безпринципността", каза още арх. Шишков, отбелязвайки, че всеки български гражданин от новороденото до пенсионера е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма.

"Всички общини, подписали споразумение от днес нататък, се връщат в реалността, във възможностите си, да си получат парите. Даваме възможност и на тези общини, които са поискали до края на 2025 г. да подпишат договори, споразумение и не се е случвало, защото очевидно може би предишната власт и предишния кабинет на Росен Желязков е имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои да не бъдат осигурени. Това вече приключи", коментира Шишков.

"От тук нататък започваме една кампания и тази кампания я наричаме "Регионите говорят". Започваме активно участие за обиколки в българските общини, искаме да видим проблемите, но на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага", заяви още министърът.

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