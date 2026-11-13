Спират тировете по магистрала "Хемус" в петък, неделя и понеделник

В петък, неделя и понеделник за улеснение на трафика, повишаване на безопасността на пътуващите и пропускливостта на автомобилите при основния ремонт на тунел „Топли дол“ на магистрала „Хемус“ временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Промяната в организацията на трафика важи за участъка от магистрала между км 0 при изхода на София и п. в. „Ботевград“ - при 47-и км, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

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В петък (13 ноември) в интервала от 15 до 21 часа, ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София.

В неделя (15 ноември) в периода между 14 и 21 часа, ще се ограничава пътуването на тежкотоварни автомобили над 12 т, движещи се към София

В понеделник (16 ноември) между 7 и 9 часа, ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 т и в двете посоки.

По време на ограничението в петък при подходящи метеорологични условия алтернативният маршрут за МПС над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода „Петрохан“ и път II-16 София – Своге – Ребърково. При благоприятни метеорологични условия същите обходни маршрути ще може да се ползват и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София.

В случай че интензивността намалее, „Пътна полиция“ ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, повишаване на пропускливостта на трафика и пътната безопасност на всички пътуващи.

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Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол“, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.