С разузнавателна цел или заради пожарите: Атанас Атанасов със сериозни съмнения за руския самолет

Би трябвало институциите да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия. Въпросът е какви са мотивите и дали има скрити интереси. Възможно е една от причините действително да са пожарите, но Сърбия е нескрит съюзник на Русия и може този самолет да е използван за разузнавателна цел. Службите трябва да дадат информация по този случай. Тези съмнения изрази депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов в ефира на Нова телевизия относно руския самолет, който навлезе в България откъм Черно море.

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Заплаха от Иран

Относно заплахите за удари по цели в Европа от Иран той каза, че е трябвало веднага да се свика Консултативния съвет за национална сигурност. „Несериозно е всички да мълчат. Разбира се, че има заплаха, след като Иран планира ответни удари. Важно е и каква е степента на заплаха. Добре че има незабавна реакция от НАТО. Но това не трябва да ни успокоява. Трябва и българските власти да се задействат“, категоричен беше той.

„Война е и не са изключени и провокации. Съгласен съм, че рисковете не са високи, но трябва да се реагира“, добави депутатът.

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Атанасов припомни за атентата преди години на летището в Бургас, и заяви, че сега всички погледи са насочени натам заради Евровизия. Той критикува президента Илияна Йотова, че не е коментирала заплахите от Иран, а е била в Бургас.

Депутатът заяви, че най-важното е да се свика Съвета по национална сигурност и там да се предложат действия и да се заяви позиция за националната ни сигурност, а не да се говори по медиите и да се плашат хората.