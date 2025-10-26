Сачева не вижда "изяждане" на ГЕРБ - имало събития на младежите и нови 1000 членове на партията за година

"Не виждам какво толкова драматично или съдбовно се е случило - ние от самото начало казваме, че сме правителство на малцинството и че сме благодарни на всички, които подкрепят кабинета. Участието на ДПС-НН като парламентарна подкрепа нито е ново, нито може да е скрито. "Демократична България" вече едно десетилетие, а "Продължаваме промяната" вече една петилетка единствено се опитват да се борят с ГЕРБ. Нито привличат нови избиратели, нито убеждават обществото да ги подкрепи."

Това обяви депутатът и зам.-председател на ГЕРБ Деница Сачева пред БНТ по повод седмицата на "преформатирането" на властта, която на практика се състоя в едно единствено нещо - общата снимка на Бойко Борисов и Делян Пеевски, дала ново начало на управлението.

По думите й партията не била "изядена" или изчезнала, тъй като имала пълнокръвни структури във всички областни градове, а младежи-ГЕРБ правили постоянно събития в страната. Освен това имало и 1000 нови члетове на партията от началото на годината, което Сачева отчете като значителен успех - с това общата членска маса на партията станала 100 000 души. При 2 милиона и 500 хиляди гласуващи на последните избори.

Управленските мъки

"Бюджетът не се бави - не сме представили в Брюксел бюджет, а бюджетен план, без да са дискутирани всички детайли. Вероятно в рамките на законовия срок ще бъде представен и в пленарната зала", обясни Сачева по повод спекулациите за турбуленции в управляващото мнозинство по темата с финансовата рамка на държавата за 2026 г. Тя потвърди думите на лидера на ГЕРБ, че няма да има сериозни промени или данъчни реформи, като Сачева подчерта - никакви реформаторски действия.

"Условията на Асен Василев винаги са да се харчат повече пари", обясни още депутатът от ГЕРБ по повод заявката на ПП да подкрепят бюджета при определени политики, които удовлетворяват партията. "Политиката да сме още по-щедри за хората, когато сме в опозиция, няма да бъде подкрепена и да бъдат приети тези условия от ПП от нас", категорична бе Сачева.

"Говорим през цялото време за споделената отговорност - не искаме отделните министерства да са отделни губернии, дадени на концесия, както каза Борисов. Добрите новини от всяко министерство трябва да са добри новини за управлението, а не за всяка отделна партия", каза Сачева по повод критиките към министрите на БСП Борислав Гуцанов и Иван Иванов, които попаднаха във фокуса на острите думи на Борисов към партньорите си във властта. Припомняме, че социалният министър анонсира раздути разходи в новия бюджет, което не се понрави на мандатоносителите.

Опозицията

По повод критиките на президентът Румен Радев, че има "ново начало в ГЕРБ" и действията на управляващите по отношение все по-свиващите се правомощия на държавния глава, Сачева се оправда:

"Видяхме Боташ, видяхме опита за спъването на влизане в еврозоната. Не трябва да се влагат големи политически очаквания към него. Относно "Шкода"-та - там, накъдето е тръгнал той, Борисов отдавна се е върнал", обясни още тя.

