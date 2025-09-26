Седмицата се оказа почивна за депутатите, трети ден няма кворум в парламента

За трети пореден ден Народното събрание не успя да проведе заседание. Днес (26 септември) в пленарната зала се събраха едва 111 от общо 240 депутати – далеч под изискваните 121 за кворум. Така цялата работна седмица на парламента, която обхваща сряда, четвъртък и петък, се оказа изцяло пропиляна.

Проблемите започнаха още в сряда, когато по искане на Асен Василев от ПП–ДБ беше направена проверка на кворума. Оказа се, че в залата присъстват само 110 народни представители. След кратка почивка председателят на парламента Наталия Киселова направи повторна проверка, но броят остана същият и заседанието беше закрито.

В четвъртък сценарият се повтори – първоначално се регистрираха 104 депутати, а при втория опит броят отново остана под минимума. "Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9:00 часа", заяви тогава Киселова, след което обяви закриването на заседанието. Още: Радостин Василев: Държавата с главно "Д" не може да събере кворум

Днес, в петък, третият пореден провал окончателно блокира седмичната програма.

Управляващи срещу опозиция

Кворумът е задължение на мнозинството, което формално разполага с достатъчен брой депутати. Вчера обаче стана ясно, че немалка част от тях са били в чужбина с парламентарни делегации. Така кворумът се оказа зависим от опозицията, която отказа да се регистрира именно с аргумента, че осигуряването му е работа на управляващите. Още: "АЛДЕ знаят що за животно е това": Асен Василев за Пеевски, напомни и за кабинета "Орешарски" (ВИДЕО)

В изявление днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов увери, че пътуващите депутати вече се прибират в България.

Така в рамките на три последователни дни Народното събрание не успя дори да открие заседание. Всички точки от дневния ред останаха неприети, а законодателният процес – напълно парализиран.