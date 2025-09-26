Войната в Украйна:

Седмицата се оказа почивна за депутатите, трети ден няма кворум в парламента

26 септември 2025, 09:45 часа 362 прочитания 0 коментара
Седмицата се оказа почивна за депутатите, трети ден няма кворум в парламента

За трети пореден ден Народното събрание не успя да проведе заседание. Днес (26 септември) в пленарната зала се събраха едва 111 от общо 240 депутати – далеч под изискваните 121 за кворум. Така цялата работна седмица на парламента, която обхваща сряда, четвъртък и петък, се оказа изцяло пропиляна.

Проблемите започнаха още в сряда, когато по искане на Асен Василев от ПП–ДБ беше направена проверка на кворума. Оказа се, че в залата присъстват само 110 народни представители. След кратка почивка председателят на парламента Наталия Киселова направи повторна проверка, но броят остана същият и заседанието беше закрито.

В четвъртък сценарият се повтори – първоначално се регистрираха 104 депутати, а при втория опит броят отново остана под минимума. "Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9:00 часа", заяви тогава Киселова, след което обяви закриването на заседанието. Още: Радостин Василев: Държавата с главно "Д" не може да събере кворум

Днес, в петък, третият пореден провал окончателно блокира седмичната програма.

Управляващи срещу опозиция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кворумът е задължение на мнозинството, което формално разполага с достатъчен брой депутати. Вчера обаче стана ясно, че немалка част от тях са били в чужбина с парламентарни делегации. Така кворумът се оказа зависим от опозицията, която отказа да се регистрира именно с аргумента, че осигуряването му е работа на управляващите. Още: "АЛДЕ знаят що за животно е това": Асен Василев за Пеевски, напомни и за кабинета "Орешарски" (ВИДЕО)

В изявление днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов увери, че пътуващите депутати вече се прибират в България.

Така в рамките на три последователни дни Народното събрание не успя дори да открие заседание. Всички точки от дневния ред останаха неприети, а законодателният процес – напълно парализиран.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
липса на кворум 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес