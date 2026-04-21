"Ще бъдем тежка гражданска опозция": Лидерът на "Сияние" с реакция след изборите

21 април 2026, 14:48 часа 596 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
"Ще бъдем тежка гражданска опозция": Лидерът на "Сияние" с реакция след изборите

Изборите имат победител и това е Румен Радев. Поздравявам го. Нека бъде успешен, но и все така умерен и сдържан. Единственото нещо, за което го обвиних през тези месеци, беше, че не излезе много по-рано. Щеше да спести много загубено време на България. Той се извини, което също е достойно. Това написа лидерът на коалиция "Сияние" Николай Попов в профила си във Facebook.

И добавя, че сам е разбрал колко е трудно да влезеш в политиката без структури и партийна организация. "Явно му е трябвало време, но се справи отлично". 

Попов заявява, че когато е необходимо ще "бъдем тежка гражданска опозция". "В името на истината. Няма да мълчим. Ние имаме една чиста кауза", категоричен е той.

Бащата на загиналата при катастрофа Сияна благодари за подкрепата на изборите. "Сияние" изгря официално на обществената карта на България. Направихме подвиг. Започнахме от нула и стигнахме почти до 100 000 гласа, граница, която малцина са прекрачвали и която при друга активност би означавала преминаване на бариерата", смята Попов.

Според него много от гласовете им са били откраднати и пренасочени към ГЕРБ и ДПС, за да се задържат над водата.

"Пак няма да успеят! Аз няма да ви изоставя, както вие не изоставихте мен. И макар извън парламента, аз ще бъда вашият глас, който ще кънти силно пред всяка една власт. Започваме уверено да градим "Сияние" като невиждана по мащаб и енергия гражданска платформа, която ще бъде незаобиколим фактор. Поставихме основите, сега започваме монолитен градеж", уверява той.

Истината е, че изборите имат победител и това е Румен Радев. Поздравявам го! Нека бъде успешен, но и все така умерен и...

Публикувахте от Nikolaj Popov в Вторник, 21 април 2026 г.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
