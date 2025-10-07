Войната в Украйна:

Ще има ли извънредна парламентарна комисия за разследване на срещата между Борисов и Тръмп-младши?

Ще има ли извънредна парламентарна комисия за разследване на срещата между Борисов и Тръмп-младши?

"Трябва да има разследване от парламентарна комисия" - за това се обяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента по повод разговора между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на американския президент Доналд Тръмп. Според него трябва да бъде изслушан самият Бойко Борисов, както и министърът на енергетиката.

Припомняме, че според информацията на американското издание "Wall Street Journal" Борисов е говорил с Тръмп-младши за продажба на дял в "Турски поток" и за премахване на санкциите по "Магнитски" на български политически лица. В материала, озаглавен "Той споменава името на Тръмп-младши в преследването на сделки за милиарди долари. Става неудобно" ("He Drops Trump Jr.’s Name in Pursuit of Billion-Dollar Deals. It’s Getting Awkward."), се говори как Борисов, определен като "все още най-влиятелният човек в България", видял възможност: рекламирането на газопровода и други български активи би могло да му помогне да си осигури среща с американския президент, с когото се срещнал през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчение от санкциите по американския закон "Магнитски" за някои от близките си съюзници.

Отрече ли?

Преди ден в импровизирано интервю в Банкя Борисов заяви, че винаги промотира "Балкански поток“ и категорично отрече да е лобирал за изваждането на Делян Пеевски от списъка "Магнитски". Но уточни, че е разказал на сина на американския президент как е бил "сложен" в "Магнитски" човекът, който вкара България в Европейския банков съюз и еврозоната, визирайки бившия финансов министър Владислав Горанов. "Не съм споменавал Пеевски", подчерта лидерът на ГЕРБ. Той отрече и да е предлагал рафинерията "Лукойл".

"Изключително учудващо е, че до момента няма никакво нормално обяснение защо това въобще се е случило и как е възможно Борисов да опита да извади Пеевски от "Магнитски", давайки български активи, без значение какви", коментира Ивайло Мирчев, като подчерта, че рафинерията е огромен актив.

Без значение дали за това трябва да има вот, изключително притеснително е, уточни съпредседателят на "Да, България“ в отговор на въпрос дали биха подкрепили такъв вот. Той отбеляза също, че от офиса на Тръмп-младши не са коментирали или обявили за среща с Борисов, само е споменат работен обяд, а ГЕРБ тогава само са загатнали за разговора. Когато има среща на подобно ниво и не се обяви нищо, и после стане ясно, че е обсъждана размяна на активи срещу изваждане на политик от "Магнитски", най-малко заслужава изслушване, разследване от комисия в Народното събрание, подчерта Мирчев. Ако корупцията в България е достигнала ниво, при което толкова големи активи и интереси за толкова милиарди са заложени за това един политики да бъде изваден от "Магнитски“, тогава имаме огромен проблем, смята политикът, цитиран от БТА.

Ивелин Стоянов
