"Сигурността на Европа не може да е функция на цената на дизела в САЩ": Кандидатпрезидентска двойка призова Тръмп да преразгледа сделката с Русия

Сигурността на Европа не може да бъде функция на цената на дизела в Съединените щати, на американския изборен календар или на двустранните договорености между лидерите на Вашингтон и Москва.

Такава позиция изрази кандидатпрезидентската двойка Николай Ненчев и Цвета Кирилова, които изразиха своето разочарование от споразумението между САЩ и Русия за дизеловото гориво и неговите последиците за европейската сигурност в писмо до американския президент Доналд Тръмп.

"Уважаеми господин Президент, Обръщаме се към Вас, за да изразим сериозната си загриженост относно решението на Вашата администрация да облекчи ограниченията върху износа на руски дизел след последните Ви разговори с президента Владимир Путин. Като български граждани и кандидати за президент и вицепрезидент на Република България считаме за необходимо да поставим въпроса за по-широките стратегически последствия от това решение за Украйна, Европа и трансатлантическия съюз. Напълно разбираме отговорността на президента на Съединените щати да защитава американските икономически интереси, да осигурява достъпна енергия и да гарантира благосъстоянието на американските граждани. Убедени сме обаче, че краткосрочните икономически съображения не бива да подкопават дългосрочните интереси на сигурността на САЩ и техните европейски съюзници", гласи позицията на кандидатите за президент Ненчев и за вицепрезидент Кирилова.

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Те са категорични, че сигурността на Европа не може да бъде функция на цената на дизела в Съединените щати, на американския изборен календар или на двустранните договорености между лидерите на Вашингтон и Москва.

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"Това решение ще увеличи енергийните приходи на Русия"

"Войната на Русия срещу Украйна не е просто регионален конфликт. Тя представлява пряко предизвикателство към основополагащите принципи на суверенитета, териториалната цялост и международния ред за сигурност. Всяко решение, което увеличава енергийните приходи на Русия, без да осигурява проверими ангажименти за деескалация, създава риск от отслабване на икономическия натиск, предназначен да ограничи способността й да продължава войната", смятат двамата кандидати.

Според тях особено обезпокоителни са съобщенията, че от Украйна се изисква да прекрати ударите срещу руски петролни рафинерии, докато Русия не е поела равностоен ангажимент да преустанови атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

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"Мирът не може да бъде постигнат чрез едностранни отстъпки, наложени на държавата, която се защитава от агресия. Устойчивият мир изисква взаимност, надеждни гаранции за сигурност, спазване на международното право и отговорност за поетите ангажименти", се казва още в писмото.

Призив за преразглеждане на решението

"Господин Президент, Съединените американски щати имат историческа роля в защитата на европейската свобода и сигурност. Силата на трансатлантическия съюз се основава не само на военните способности, но и на стратегическата последователност, взаимното доверие и защитата на споделените принципи. България е съюзник в НАТО, разположен на източния фланг на Алианса и в стратегически значимия Черноморски регион. Развитието на военните и икономическите способности на Русия има непосредствено значение за нашата национална и регионална сигурност. Поради това Ви призоваваме да преразгледате решението за облекчаване на ограниченията върху руските енергийни приходи, освен ако тези мерки не бъдат обвързани със съществени, взаимни и проверими стъпки към прекратяване на военните действия", пишат Ненчев и Кирилова.

В допълнение двамата призовават американската президентска администрация да провежда задълбочени консултации с европейските съюзници и Украйна, "преди да взема решения, които могат съществено да засегнат сигурността на нашия континент".

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"Съединените щати имат пълното право да защитават икономическите си интереси. Европа има също толкова основателна отговорност да защитава своята сигурност. Тези интереси трябва взаимно да се укрепват, а не да се противопоставят. Трайният мир не може да бъде купен за сметка на сигурността на онези, които ще трябва да живеят с последиците от него. Убедени сме, че американското лидерство е най-резултатно, когато укрепва съюзническото единство, защитава международното право и гарантира, че дипломацията не възнаграждава продължаващата агресия", завършва писмото.