"Вчера Европейската комисия удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно без да привличат инвестиции, които теглеха без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в Еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа". Така премиерът Румен Радев коментира предложението на Европейската комисия България да бъде глобена за дефицита.

Той прехвърли вината на предишните управления, въпреки че преди няма и 10 дни заяви, че повече няма да се оправдава с предишните.

По думите му обаче ЕК оценява положително предприетите от нашето правителство мерки в бюджет 2027 за стабилизиране на публичните финанси.

"Добрата прогноза на комисията за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен", смята още Радев.

Парите от Европа остават

"Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ", подчерта Радев.

По думите му правителството ще продължи с реформите с изкореняването на наследените, неефективни и корупционни модели.

"Вчера Министерство на икономиката показа на практика как се прави това - с мащабна структурна реформа, със закриване на дружества с висок корупционен риск, като "Монтажи" от ДКК, които изпиха половин милиард за язовири без вода. С премахване на дублиращи се услуги и звена, тяхната централизация, намаляване на структурата в бордовете и заплатите в бордовете, с премахването на необосновани разходи. Резултатът е над 400 оптимизирани позиции и спестени близо 8 млн. евро. разходи годишно", добави още Радев.

Доверието в българската икономика

Той спомена, че се връща доверието в българската икономика, в политиките за привличане на преки чуждестранни инвестиции с висока добавена стойност, връщане на доверието в политическата стабилност в България.

"На миналото заседание споменах, че от началото на годината досега преките чуждестранни инвестиции са нараснали със 100%. Днес - този процент нараства още повече. Днес ще обявим поредната значима инвестиция и то във високотехнологичен завод за производство на реактивни авиационни двигатели. В 12 ч. министърът на икономиката ще даде повече инфомация за медиите заедно с инвеститорите тук в Министерски съвет. Това е пътят, по който сме поели и ще го следваме неотклонно", добави още Радев. ОЩЕ: "Правителството дължи отговори, а не оправдания": Борисов с първи думи след глобата за България