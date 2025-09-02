Сламеният човек и размяната на заложници между "Дондуков" 1 и 2: Говори Атанас Атанасов

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов нарече премиера Росен Желязков сламен човек, тъй като по думите му има паралелен център на власт, където се вземат важни решения. Това стана ясно от изявлението на лидера на ДСБ в сутрешния блок на бТВ. Според него този паралелен център на власт се състои от председателите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало".

"Мнозинството изглежда стабилно, но трябва да осветим всички дефекти на упражняването на властта. Трябва да се види, че правителството се оглавява от сламен човек", смята Атанасов.

Ето защо в утрешния ден от опозицията ще участват в протеста на "Правосъдие за всеки", което по думите на Атанасов ще бъде прелюдия към вота ни на недоверие.

"Протестираме срещу тази власт, която узурпира толкова позиции. Има и скандали в сектора за сигурност", заяви още Атанасов.

Снимка: БГНЕС

Връщането на Паскал

Атанасов коментира и връщането на Никола Николов - Паскал в България, като подозира някаква договорка, тъй като него са го пуснали под гаранция. ОЩЕ: Договарял ли се е Борисов с Паскал: Отговорът от МВР

"Защо не пуснаха Благомир Коцев под гаранция? Тази цялата история е съшита, сглобена с цел да се атакува политически неудобния, а именно опозицията. Убеден съм в това", каза още Атанасов. Според него целта е да може в едно изречение да се свържат думите - контрабанда, Асен Василев, Бойко Рашков.

Размяна на заложници между "Дондуков" 1 и 2

Атанасов заговори за размяна на заложници между "Дондуков" 1 и 2. Той визира назначаването на шефа на НСО и решението за главен секретар на МВР.

"Видя се раздразнението на Радев от това, че със скърцане на зъби подписа указа на главен секретар, за да може правителството да му подпише за шеф на НСО", добави още Атанасов.

"Не може да бъде такъв бартери такива пазарлъци да се случват. Премиерът трябва да поиска в парламента изслушване на кандидатите, които предлага за тези позиции", заяви още Атанасов. ОЩЕ: Радев се хвали с подаръци за кабинета: "Райнметал" и главен секретар на МВР (ВИДЕО)