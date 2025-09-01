Договарял ли се е Борисов с Паскал: Отговорът от МВР

„Много се съмнявам Бойко Борисов и въпросният Никола Николов-Паскал да са си чували гласовете и някога да са се виждали. За такава договорка е абсурдно да се приказва“. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред bTV. И направи политическа престрелка спрямо бившите вътрешни министър Бойко Рашков и Иван Демерджиев затова, че по-малко то 14 кг. кокаин за 2 г. са заловени по време на тяхното управление на вътрешното ведомство.

Той уточни, че в момента МВР няма роля по действията на разследването спрямо Паскал.

Даниел Митов добави, че МВР е било наясно къде се намира Паскал. Изискана е неговата екстрадиция от Сърбия и затова той се е прибрал тук, обясни Митов. И напомни, че последната регистрация на Паскал е била на „Капитан Андреево“ е от 13 март 2024 г.

Защо съдът пусна Паскал на свобода?

Софийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Според съда няма опасност Николов да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Тя обаче може да бъде преодоляна с мярка, различна от мярка "задържане под стража". Решението подлежи на жалба и протест пред по-горна инстанция, предаде БТА.

Съдът посочи, че много малка част от разпитаните свидетели по делото споменават имената на Николов. Освен това в показанията им има много бегли и "икономични" данни за него. Не се съдържат и доказателства, свързани с конкретика за деянията, в които е обвинен Паскал.

В неговите обяснения пред Комсиията за противодействие на корупцията се съдържат данни за контрабандни действия на Марин и Стефан Димитрови, каза още съдията. По данни на Николов това е подпомагано от Живко Коцев, Петя Банкова, Асен Василев и Бойко Рашков.

Паскал е предоставял само логистична помощ - конкретни камиони и шофьори, които са използвани преди за тази дейност, казва още той в обясненията си. Това се потвърждава от трима други свидетели, един от които анонимен, допълни съдията. В хода на разследването са разпитани много служители на Агенция "Митници", които свидетелстват за много канали за контрабанда на акцизни стоки, каза още съдията.

В имоти на Николов са открити цигари без бандерол, идентични с тези, открити в разследването, посочи съдията. В документите по делото има конкретни данни кога и с какви автомобили Паскал е пътувал до ГКПП "Капитан Андреево". Съдът прие, че действията от страна на МВР по издирването на Николов са били изключително формални предвид факта, че той е пребивавал в България.

