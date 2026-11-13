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Авариите нямат край: Нови части от София са без парно и топла вода

13 ноември 2026, 12:55 часа 546 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Авариите нямат край: Нови части от София са без парно и топла вода

Нови аварии оставиха части от столицата без парно и топла вода. Засегнати са абонатите на дружеството на ул. "Аксаков" № 30, 30 А, ул. "Цар Шишман" № 2, 4, 6, 8, 10, 12 и ул. "Славянска" № 19 в центъра. Очакваното възстановяване топлоподаването е на 15 ноември. ОЩЕ: "Предпочитате да ви излъжем за сроковете?": Шефът на "Топлофикация" не даде крайна дата за пускане на парното

Без парно и топла вода са и живущите на ул. "Ведрина" № 10, бул. "Пейо. К. Яворов" № 38-40 в „Лозенец“. Възстановяването е насрочено също за 15 ноември.

Дотогава без топлоподаване ще са и абонатите на „Топлофикация София“ на ул. "Тинтява" 9 в кв. „Изток“.

Засегнати са и бл.19 и 20 в „Овча купел 2“, като аварията трябва да бъде отстранена до 18 часа днес.

Директорът на "Топлофикация София" Петър Петров заяви по време на изслушване в Комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет (СОС) преди няколко дни, че не може да даде точни дати кога ще приключат аварийните ремонти и единственото възможно трайно решение на проблемите е масова подмяна на топлопроводите. В случай, че дружеството продължи със стратегията си, която следва, а именно масова подмяна на компрометираните участъци, ще може да се гарантира качествена услуга в най-близко бъдеще.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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