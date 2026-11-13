Студентите плащат по-висок ток: ГЕРБ иска компенсации за тях, за училищата и детските градини

ГЕРБ ще предложи между първо и вторе четене на Закона за държавния бюджет да има компенсации за тока за студентите в общежитията, за детските градини, училищата и молитвените храмове. Инициативата представи депутатът от ГЕРБ Йорданка Фандъкова по време на брифинг в парламента, като тя обърна внимание, че това е правено в предишни години. Идеята е те да бъдат компенсирани за високите цени на тока до нивата на битовите потребители. В тази връзка от ГЕРБ обърнаха внимание, че средната цена на електроенергията в България минава над 232 евро на мегаватчас, а за битовите потребители е 74 евро.

Несправедливостта към студентите

Фандъкова обясни каква е несправедливостта към студентите.

"На студентите, които живеят в студентски общежития, им се налага да плащат електроенергия на цени на небитови потребители. При положение, че сме в период, в който тези цени се вдигат драматично, това е една огромна несправедливост", каза Фандъкова.

Тя обясни, че това е така, защото общежитията се водят към университетите и това ги прави юридически лица.

"Студентите, които живеят на общежитие, за разлика от тези, които живеят в домовете си, или на квартири, трябва да плащат много високи цени за електроенергия", добави още Фандъкова.

По думите й докато се говори за компенсации за бизнеса, се забравя тази голяма група, а именно тази на студентите. ОЩЕ: Скъпият ток затваря предприятия, бизнесът иска помощ