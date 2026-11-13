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Започва голямата битка за къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър

13 ноември 2026, 12:44 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Започва голямата битка за къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър

Столичната община предприе решителна стъпка за връщането на два от най-емблематичните символи на Борисовата градина – къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър. С внесена искова молба в Софийския градски съд администрацията настоява да бъде призната за законен собственик на имотите и владението им да бъде върнато на гражданите. За да защити обществения интерес през очакваната дългогодишна съдебна битка, общината предварително е изиграла ход напред, налагайки съдебни възбрани върху терените.

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Стратегия с предварителни възбрани

Още преди старта на основното дело, по искане на общината, Софийският градски съд допусна обезпечителна мярка и наложи възбрани върху имотите. Целта е да се предотврати всякаква възможност за последващи разпоредителни сделки или прехвърляне на права към трети лица, които биха могли да усложнят казуса през следващите години.

„Когато водиш дело за имоти с такава история и стойност, трябва да мислиш няколко хода напред. Съдебната битка може да продължи седем-осем години. През това време не можем да допуснем имотите да бъдат прехвърляни или обременявани с нови права“, обясни заместник-кметът по правните въпроси Стефан Дъров.

Корените на скандала и съдебният спор

Казусът датира от края на 90-те и началото на 2000-те години, когато имотите първоначално са вкарани в капитала на общинското дружество „Софийски имоти“, а впоследствие са апортирани в „Парк Мария Луиза“ АД. Към днешна дата мажоритарният дял в дружеството се държи от частен инвеститор, докато общината разполага с миноритарно участие.

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Напрежението ескалира през юли 2026 г., когато Столичната община актува къпалнята и Летния театър като публична общинска собственост. Последва ответен ход от страна на „Парк Мария Луиза“ АД, които заведоха дело срещу общината с претенции за собственост. Сега с новата искова молба, съдържаща шест отделни иска, общината оспорва законността на тогавашните сделки и настоява за пълно възстановяване на правата си.

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„Няма да се примирим с рушенето“

„Тези места са част от паметта на София. Поколения софиянци са плували в къпалня „Мария Луиза“, посещавали са представления в Летния театър. Днес те са недостъпни за хората. Няма да се примирим с това емблематични обществени пространства да остават затворени и занемарени заради решения, вземани преди десетилетия“, заяви кметът Васил Терзиев.

Той припомни успешните действия на общината по други знакови битки за общински имоти – премахването на незаконните постройки край язовир „Искър“ и павилиона до езерото „Ариана“, както и напредващите процедури около казуса с автокъща „Капитолия“.

Крайната цел на администрацията е след приключването на съдебния процес къпалня „Мария Луиза“ и Летният театър отново да бъдат отворени и да служат на гражданите на София.

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Столична община летен театър къпалня Мария Луиза Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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