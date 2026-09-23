Кабинетът "Радев":

Смяна на едни хора с други във ВСС, критика за управленската програма на Радев: Говори Иван Костов

23 септември 2026, 8:30 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Смяна на едни хора с други във ВСС, критика за управленската програма на Радев: Говори Иван Костов

Управленската програма на Румен Радев подлежи на сериозна критика, защото в нея, наред с многобройните цели, които обикновено присъстват в такива програми, липсва дългосрочна стратегия за развитието на страната. Това заяви бившият премиер на България Иван Костов пред bTV. Още: Ще се самоспаси ли съдебната власт като барон Мюнхаузен: Иван Костов усеща крах на кабинета "Радев"

По думите му България е поставена в положение да се съревновава със страните-членки на ЕС. В ЕС не е възможно да се говорят общи приказки и развитието на качеството на живот и икономически растеж изобщо. 

Как ще се справи Радев с програмата?

Снимка: БГНЕС

Според него още отсега ни виждат другите държави къде се намираме и на какво ниво се намираме. 

Иван Костов е притеснен, че най-лесното решение, което се пробва през последните години е обещанията за борба с корупцията и върховенство на закона. "Аз много силно желая това управление да направи реформи, а не само да смени лицата във Висшия съдебен съвет и поста на главния прокурор", коментира бившият премиер. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него това, което трябва да направи правителството е да разбере от какво се вълнуват хората и каква България искат да заварят като наследство. 

Още: Иван Костов: Само градивният протест може да причини успешна промяна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иван Костов Президентски избори избори за президент президентски избори 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес