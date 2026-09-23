Смяна на едни хора с други във ВСС, критика за управленската програма на Радев: Говори Иван Костов

Управленската програма на Румен Радев подлежи на сериозна критика, защото в нея, наред с многобройните цели, които обикновено присъстват в такива програми, липсва дългосрочна стратегия за развитието на страната. Това заяви бившият премиер на България Иван Костов пред bTV. Още: Ще се самоспаси ли съдебната власт като барон Мюнхаузен: Иван Костов усеща крах на кабинета "Радев"

По думите му България е поставена в положение да се съревновава със страните-членки на ЕС. В ЕС не е възможно да се говорят общи приказки и развитието на качеството на живот и икономически растеж изобщо.

Как ще се справи Радев с програмата?

Снимка: БГНЕС

Според него още отсега ни виждат другите държави къде се намираме и на какво ниво се намираме.

Иван Костов е притеснен, че най-лесното решение, което се пробва през последните години е обещанията за борба с корупцията и върховенство на закона. "Аз много силно желая това управление да направи реформи, а не само да смени лицата във Висшия съдебен съвет и поста на главния прокурор", коментира бившият премиер.

Според него това, което трябва да направи правителството е да разбере от какво се вълнуват хората и каква България искат да заварят като наследство.

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