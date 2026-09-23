Аномалия в Космоса: Как е открита последната планета в Слънчевата система

Нептун е една от най-слабо проучените планети в Слънчевата система. Посетена е само веднъж от космически кораб на НАСА. Въпреки че се смята, че е леден гигант, някои учени смятат, че тази планета трябва да се нарича по друг начин. Там духат най-бързите ветрове в Слънчевата система и около Нептун се върти уникален спътник с ретроградна орбита. В същото време Нептун не е най-студената планета в Слънчевата система, въпреки че е най-отдалечената планета от Слънцето.

Откриването на Нептун

Планетата Нептун е открита от немския астроном Йоханес Хале на 23 септември 1846 г. в Берлинската обсерватория. Тя е единствената планета в Слънчевата система, открита чрез математически изчисления. Именно въз основа на тях Хале открива Нептун. Факт е, че преди това астрономите са наблюдавали аномални промени в орбитата на Уран, което е довело до предположението, че някакъв скрит свят му влияе със своята гравитация. В резултат на това е изчислена орбитата на непознатия свят, където се намира той, както показват наблюденията.

До 1930 г., когато е открит Плутон, Нептун е смятан за последната планета в Слънчевата система. След това леденият гигант губи този статут за 76 години. А от 2006 г. насам Нептун отново е последната планета в нашата Слънчева система, защото Плутон е смятан за планета джудже в продължение на 20 години.

Нептун прави пълна обиколка около Слънцето за почти 165 години, така че една година там е 165 пъти по-дълга, отколкото на Земята. В същото време, един ден на Нептун е с 8 часа по-кратък, защото планетата прави пълна обиколка около оста си за 16 часа.

Нептун, осмата планета в Слънчевата система, се намира на около 4,5 милиарда километра от нас. Диаметърът му е около 49 500 км, което прави планетата почти 4 пъти по-голяма от Земята. В същото време Нептун има маса 17 пъти по-голяма от нашата планета.

Нептун е четвъртата по големина планета в Слънчевата система (по-малка е от Юпитер, Сатурн и Уран), но е третата по маса (масата на Уран е малко по-малка).

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Въпреки че Нептун е най-отдалеченият от Слънцето, температурата му не е най-студената от планетите, обикалящи около Слънцето. Най-студената планета в Слънчевата система е Уран, седмата планета от Слънцето, където температурите падат до минус 224 градуса по Целзий. Атмосферата на Нептун има температури в диапазона от минус 200 до минус 220 градуса по Целзий.

Нептун има най-бързите ветрове в Слънчевата система, достигайки скорост от 2200 км/ч, и е дом на бури, известни като Големи тъмни петна.

Нептун също така излъчва почти 2,5 пъти повече топлина в космоса, отколкото получава от Слънцето. Това се дължи на вътрешното нагряване на планетата, но точният механизъм на това явление не е напълно изяснен.

Защо Нептун е наричан леден гигант? Двете най-големи планети в Слънчевата система, Юпитер и Сатурн, се наричат ​​газови гиганти, защото техните атмосфери, състоящи се главно от водород и хелий, се простират чак до ядрото на планетата, заемайки огромен обем.

Атмосферата на Нептун, също съставена предимно от водород и хелий, както и от вода, метан и амоняк, заема по-малък обем и се намира над ледена мантия, която от своя страна се намира над скалисто ядро, съдържащо желязо и никел. Тъй като Нептун е съставен предимно от лед и скали, той се нарича леден гигант. Замръзналата вода, метанът и амонякът образуват вещество, което астрономите наричат ​​лед, въпреки че то е по-скоро като много гъста течност.

Смята се, че ядрото на Нептун е с температура 7000 градуса по Целзий, по-горещо от повърхността на Слънцето. Между другото, планетата е синя заради метана в атмосферата си.

Някои учени сега смятат, че Нептун трябва да се нарече скалиста планета, защото може да има повече скали, отколкото са показвали предишни изследвания. Други учени сега смятат, че Нептун трябва да се нарече магмена планета, защото във вътрешността му има скрит океан от магма, а не лед.

Астрономите подозират от 60-те години на миналия век, че леденият гигант има пръстеновидна система, но доказателства за това са получени едва през 1989 г. Това беше първият и последен път, когато космически кораб посети Нептун. Благодарение на данните от сондата Voyager 2 на НАСА, учените получиха напълно ново разбиране за планетата, видяха пръстените ѝ и откриха 6 нови луни на Нептун.

В момента нито НАСА, нито други космически агенции планират да изпращат нова безпилотна мисия до Нептун. Поради това проучванията на планетата се извършват с помощта на наземни обсерватории и космическите телескопи „Хъбъл“ и „Уеб“. Сред последните значими открития, свързани с Нептун, заслужава да се отбележи, че през 2025 г. астрономите за първи път откриха полярни сияния в атмосферата на ледения гигант.