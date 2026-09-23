Волгин иска поста на президента да е с повече власт, определи Йотова за "по-срамежлив" евроатлантик

Със сигурност е имало всякакви мнения, но смятам, че това е най-добрият вариант – така Петър Волгин отговори на въпрос дали е вярно, че той всъщност е предлаган за кандидат за президент на "Възраждане", а не за вицепрезидент. И настоя президентът да има повече правомощия, т.е. да бъде променена конституцията ни - да има законодателна инициатива, да има думата в назначаването на правителство, да има право да свиква референдум. Но Петър Волгин отрече, че иска президентска република.

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Основният ни съперник е статуквото – желанието да се скатаваме, да сме винаги със силните в международен план, настоя пак Волгин, защото България все се опитвала да се изкарва „по-католик от папата“. Всички са ни съперници – и Йотова, и Гюров са евроатлантици, но Йотова и кандидата ѝ за вицепрезидент Кирил Вълчев са просто "по-срамежливи" от двойката Андрей Гюров - Георги Кандев, по думите на Волгин. Не предлагаме да се караме с някого, а да общуваме с всички – със САЩ, с Китай, с Русия, с нашите партньори с ЕС, обясни той. И добави, че сега българите заради джоба си щели да разберат "Възраждане" и посланията им, след като досега не ги разбраха така, че партията да спечели национални избори за нещо.

На въпрос защо "Възраждане" толкова се е забавила с обявяване на кандидати, Волгин отговори, че имало вътрешно проучване – през местните структури на партията – кой да бъде кандидат за президент и кой да бъде кандидат за вицепрезидент. На въпрос кои са били другите имена, отговорът беше, че участвалите в анкетата пишели кой виждат като най-подходящ за президент и кой – за вицепрезидент. Волгин каза пред БНТ и, че не знае в тази анкета кой е бил най-голям конкурент на двойката му с Костадинов. "Ако една партия е наистина сериозна, тя ще издигне своя лидер", подчерта той при въпрос за съмнения и то от структури на "Възраждане", че издигането на Костадинов и неговото издигане не отговаря на нагласите в анкетата.

Петър Волгин отрече и, че "Възраждане" разчита само на своите твърди привърженици – разчитал бил на всички, които искат да се отстоява българският интерес и да сме по-силни в международен план, с по-самостоятелна политика. Достатъчно ясни са позициите ни, каза още Волгин.

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