Учени: Човечеството вече е прекрачило 7 от 9-те планетарни граници на Земята

Човечеството вече е преминало отвъд седем от деветте така наречени планетарни граници, които определят безопасните условия за живот на Земята. Това се посочва в доклада "Проверка на планетарното здраве 2026" (Planetary Health Check 2026), изготвен от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата.

Това са граници, свързани с изменението на климата, състоянието на природата и биоразнообразието, нарушаването на водния цикъл, прекомерната употреба на торове, замърсяването на почвата и за първи път, подкиселяването на океана.

Предупреждението на учените

Същевременно учените поясняват, че човечеството все още не е превишило два планетарни лимита: изчерпване на озоновия слой и замърсяване на въздуха. Докладът отбелязва, че ситуацията по тези два показателя дори се е подобрила през последните години. В същото време в някои региони на света рискът от натрупване на атмосферните аерозоли се увеличава.

"Ситуацията е ясна. Налягането се увеличава във всяка планетарна граница, която вече е извън безопасната граница за човешка дейност", обяснява Борис Сакшевски, водещ автор на Planetary Health Check 2026.

Според него това означава, че рискът от мащабни и потенциално необратими промени се увеличава, а възможностите на човечеството за грешки при решаването на тези проблеми стават все по-малки.

Авторите на доклада отбелязват, че последиците от нарушаването на дейността на природните системи вече се усещат в някои континенти. През последните 12 месеца светът преживя поредица от мащабни екологични кризи.

Тази година много страни в Европа регистрираха най-горещото си лято в историята. В Сардиния например температурите достигнаха 48,4 градуса по Целзий. Горещата вълна предизвика горски пожари в Италия, Франция и Испания, а сушата продължава да засяга няколко страни.

Жегата доведе и до смъртни случаи. Според данни, цитирани в статията, до 14 000 души може да са загинали само в Германия поради горещата вълна през 2026 г.

През 2025 г. мусонните наводнения в Пакистан, причинени от обилни валежи и топене на ледници, засегнаха над 6,9 милиона души.

През 2026 г. в Непал и Тибет се случиха масивни наводнения. Срутването на ледник в Хималаите предизвика внезапни наводнения, които опустошиха цели общности и отнеха най-малко 1300 живота.

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Фридерике Ото, климатолог и професор в Imperial College London, заяви, че без по-бърз преход от изкопаеми горива към нулеви емисии, броят на подобни бедствия може да се увеличи.

Докладът отбелязва и тясната връзка между изменението на климата и загубата на биоразнообразие. Авторите на изследването подчертават, че опазването и възстановяването на природата е от съществено значение за гарантиране на шанса на човечеството да стабилизира климата в безопасни граници.

Особено внимание в доклада е обърнато на Амазонка. Обезлесяването на тропическите гори заплашва с изчерпване на един от най-големите естествени поглътители на въглерод на планетата, което помага за ограничаване на покачващите се нива на въглероден диоксид в атмосферата.

Друг проблем е състоянието на морското дъно. Според доклада, дънното тралене (метод за индустриален риболов) покрива 1-2% от морското дъно, като риболовът най-често се извършва в някои от най-продуктивните и биоразнообразни райони на океана. Допълнителен натиск се генерира от ентусиазма на индустрията за добив на дълбоководни ресурси. В доклада се отбелязва, че все още е невъзможно да се оцени напълно кумулативното въздействие на тези процеси върху планетата.

Въпреки мащаба на проблема, авторите на доклада отбелязват, че ситуацията не е безнадеждна. Като пример те посочват възстановяването на озоновия слой, което стана възможно благодарение на съгласувани международни действия.

"Нямаме лукса на времето, но имаме знанията, капацитета и решенията, необходими за промяна на курса", казва Йохан Рокстрьом, директор на Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата и съавтор на доклада.

Ученият споделя, че ускоряването на усилията за връщане на всички планетарни граници в безопасни условия е необходимо за защита на човешкия живот и препитание, както и за осигуряване на просперитет в бъдеще.