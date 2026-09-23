Интрига и изненади на балотажа: Експерти виждат неочакван обрат за битката за "Дондуков" 2

Появата на Костадин Костадинов и Петър Волгин в президентската надпревара ще гарантира сигурни гласове за Илиана Йотова на втори тур. Това мнение изрази журналистът Емилия Милчева в ефира на Нова телевизия относно битката за "Дондуков" 2. По думите й наличието на множество кандидати в този политически спектър разпръсква гласовете, които в крайна сметка ще се прелеят към нея.

ОЩЕ: Изненада: Костадин Костадинов-Петър Волгин е кандидат-президентската двойка на "Възраждане"

Пи ар експертът Диана Дамянова отбелязва, че Волгин има специфично одобрение и двамата с Костадинов ще се борят за място на балотажа, като в този сценарий все пак остава интрига. На обратното мнение е Ружа Райчева, която смята, че ако Волгин беше издигнат за кандидат за президент, това е щяло да внесе глътка свеж въздух. По думите ѝ обаче Костадинов е силно уязвен от "Прогресивна България" и този ход изглежда различно. Райчева допълва, че електоратът на "Възраждане" се състои от крайни русофили, които ще останат лоялни към партията си и едва ли ще пренасочат гласовете си към Йотова.

Милчева прогнозира още, че част от избирателите на ГЕРБ ще подкрепят кандидата, подкрепен от "Прогресивна България", тъй като липсата на ясен център ще доведе до разпиляване на вота. Според нея избирателите на ДПС традиционно ще се насочат към Йотова.

ОЩЕ: "Правомощията са достатъчни": Гюров няма да иска повече власт като президент

От своя страна, Дамянова е на мнение, че електоратът на ГЕРБ няма да подкрепи Андрей Гюров, като техните нагласи се разделят в няколко посоки - бойкот на изборите или гласуване единствено с цел да бъде блокиран опонентът. "Това разделение може да доведе до изненадващ балотаж, например между Йотова и тандема Костадинов-Волгин", каза тя.