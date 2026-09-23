Голямото оценяване: Мерките за дисциплина вероятно ще дисциплинират само учителите

МОН дълго се заканваше, че ще поеме изпуснатите юзди на дисциплината в българското училище и всички започнахме да си представяме едни правила, които да се спазват, едни работещи санкции, едни правомощия на учителите и едни бързи и ефективни административни процедури. Уви, напразно е било.

Просветното министерство най-после обяви своя пакет мерки, свързан с подобряването на дисциплината, и за пореден път като реформа ни беше представено едно голямо... нищо. МОН пусна Power Point презентация от 7 страници, пълна с много картинки и шарени графики и с потискащо малко конкретика.

Най-общо казано, великият поход към дисциплината ще стъпи върху една карта с данни за дисциплината, социалните умения и постиженията на децата, в която има 18 критерия за оценка, и върху градацията на наказанията "разговор, по-разговор, най-разговор".

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Характеристиката за личностното развитие на учениците ще се попълва регулярно от учителите, но какво точно ще се оценява не стана ясно. От МОН са напълнили таблиците с картинки, без да са разяснили какво всъщност значат те, и за нас остава да се справяме със старата си литературна травма "Какво е искал да каже авторът". Какво следва от всяка оценка също не е ясно.

Ще бъде обаче създадена и чисто нова длъжност – специален учител по възпитание, или иначе казано - специалист по личностно развитие, който ще отговаря за "скъсаната връзка" учител - ученик - родител. Как - не е ясно.

МОН предвиждат също така поощрения и санкции за учениците. Поощренията са похвали и грамоти, но по-интересни са санкциите. При тях се набляга основно на уведомленията и разговорите. Все мерки, които са известни с това, че преобразяват агресивните и недисциплинирани ученици много ефективно. Устно напомняне, индивидуален разговор, писмена договореност с цели за промяна на поведението - това би трябвало да са наказанията, от които да трепери всеки агресивен, нагъл или разглезен ученик, който пречи в час или тормози съучениците си.

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Ще го отнесат учителите

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Истината е, че тези мерки наистина представляват тежко наказание. Само че не за учениците с проблемно поведение. А за учителите.

Цялата схема, която от МОН са се напънали и са измислили, е още една бумащина в повече за всички учители, които и без това се давят в заявления и декларации. Затънали в документи за попълване, сега на учителите ще им се наложи да изготвят и подробен психопрофил на всеки ученик, а някои от тях ще имат и "късмета" да бъдат преквалифицирани и в отговорници по дисциплина с всичката допълнителна бумащина, която тази длъжност ще донесе.

Така дисциплинирани наистина ще има. Българските учители ще се научат още по-ефективно как се попълват таблици, как се изготвят доклади и как се водят отчети.

А онези, които имат истинска нужда от повече правила, отново ще продължат да безчинстват. Защото към момента МОН не предлага нито една ефективна нова мярка, която да овласти учителите да противодействат на терора, на който са подложени в час.

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Много гласове се чуват в посока "позитивно възпитание". Според тях санкциите не са начинът да се справим като общество с подрастващите, които нарушават правилата. Само че докато умуваме как да не засегнем крехката им психика, умни, кротки и добри деца страдат, защото в час е шумно, защото съучениците им не слушат учителя и защото самите те не успяват да се концентрират достатъчно. Който не вярва, да провери отговорите на PISA на българските ученици за атмосферата в клас. Безкрайните разговори и предупреждения няма да спрат едно мамино синче или една принцеса на татко да си мислят, че светът се върти около тях и че всички са им длъжни.

Тези мерки на МОН, в този си вид, без последващо разяснение кога какво следва (и изобщо следва ли нещо), няма да подобрят особено дисциплината в училище. А залогът е голям. Функционално неграмотни. И лигави и нагли. Какво светло бъдеще ни чака...

Автор: Десислава Любомирова