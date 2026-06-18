"Смотолеви, че иска да отиде в частния сектор и да си плати ипотеката": Демерджиев за оставката на Кандев

"Когато си казал "А", трябва да кажеш и "Б". Ще разкажа, макар че не аз съм човекът, който трябва да обяснява вместо Георги Кандев. Час преди да наградим полицаите, които спасиха хората след катастрофата с "Калашниците", в един много неприятен и тежък момент, г-н Кандев само ми подаде папка, в която видях, че е оставка. Попитах го за причината, той смотолеви, че иска да отиде в частния сектор, да си плати ипотеката и т.н." Така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира причината за напускането на Георги Кандев от системата на МВР и поста му главен секретар.

В подкаста "Дневен ред" Демерджиев подчерта, че причините са икономически и политически, като и не става въпрос за натиск. "Питах го изрично дали има проблем с мен, той отговори, че работим добре. След 20 минути видях публикацията му и пак го извиках. Но видяхме, че той иска да се включи в един политически маратон. Правилно беше да го изговорим по друг начин", каза още Демерджиев.

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Нови моменти около "Петрохан"

По повод разследването на случая с шестимата загинали край бившата хижа "Петрохан" и под връх Околчица и разследването, което се води от прокуратурата, Демерджиев коментира, че си е направил труда да провери действията на служителите на МВР.

"Много подробно съм се запознал с информацията, която под формата на справки ми дават служителите, работили там. Има някои обстоятелства, които са странни за мен. Някои камери са работили до определен момент, други - в друг момент. Правим всичко възможно да сме убедени, че всяка една експертиза или действие там е обективно извършено. Прокуратурата също заявява някакво желание да съдейства за изясняването на този случай", каза още вътрешният министър.

Припомняме, че на 2 февруари 2026 г. пред бившата хижа "Петрохан" мъртви бяха открити Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев бяха намерени мъртви в кемпер под връх Околчица 6 дни по-късно.

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"И когато този процес приключи (проверката на разследването - бел. ред.), понеже делото е огромно имайте предвид, ще обявя резултатите, но текат интензивни разговори с всички, които под някаква форма са участвали в действията там. Даже съм си направил списък на всеки един служител, който под една или друга форма е посетил местопроизшествието, и смятам лично да разговарям с тях по някои въпроси, които вълнуват и обществото, за да съм сигурен, че правилно са отразени определени обстоятелства в документите, които се намират в кориците на досъдебното производство", каза Демерджиев.

Запитан дали има вяра на основната версия на МВР и прокуратурата, че има 4 самоубийства и 2 убийства, министърът каза, че няма вяра на никоя версия. Посочи обаче, че не е убеден, че е направено всичко, за да се съберат всички възможни доказателства и да се анализират.

По повод въпросите дали е имало в групата на Ивайло Калушев хора, които са под някаква форма сътрудници на ДАНС или на МВР, министърът каза, че такива не е имало според информацията, която са му предоставили неговите подчинени.

"Кметът на Гинци, който е бил на място, поради специфичните униформи на нашите служители, които са в един специализиран сектор, който се ползва, когато има опасност при влизането в определени помещения, според полицаите, защото тази информация също подлежи на проверка, кметът е объркал тези специфични различни униформи с евентуално някакво облекло на ДАНС, макар че на мен не ми е известно ДАНС да ползват служебно обрекло. Но е направил разграничения на тази база и не ги е възприел като полицаи, защото те наистина носят тъмно, различно, специфично облекло", уточни Демерджиев.