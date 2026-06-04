"Сок от мозък", три сменени професии и лапсуси: Кариерата на Владо Николов като депутат (СНИМКИ и ВИДЕО)

Има явления в българската политика, които понякога са резултат от случайно стекли се обстоятелства, друг път се получава "перфектна буря" - такъв е случая със самостоятелното мнозинство, което получи "Прогресивна България" в 52-оро Народно събрание с внушителните 131 депутати. Сред тях обаче политиците с опит в партийните дела и парламентарните практики са едва няколко души - останалите над 120 депутати за първи път прекрачват прага на парламента и в първите месеци от управлението ще бъдат основно гласове в зала и нищо повече.

Не такъв обаче е случая с волейболната легенда Владимир Николов, чиято политическа кариера като зам.-председател на парламентарната група на управляващите започна гръмко. Името му нашумява след всяка медийна изява, която той дава като депутат и предизвиква скандал. Най-яркият пример е отпреди дни, когато от негов лапсус започна публичния разговор за орязването на майчинските и пенсиите.

"Сок от мозък"

В социалните мрежи журналисти, общественици и дори страници за политическа сатира не спират да публикуват съдържание от изявите на Николов, които са все по-цветни.

"В момента имаме един порочен кръг, в който средната заплата се определя със взимайки част ъъъ взимайки минималната, а минималната е функция е част от средната" - този цитат е напълно точен и е от изказване на волейболиста в кулоарите на парламента.

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Какво работи Владо Николов?

В социалните мрежи широко се споделят и техническите редакции на биографията на профила на Николов като депутат в сайта на Народното събрание. Едва за няколко дни потребители засякоха как той премина през професиите журналист, преподавател и треньор. На практика той е волейболен треньор от дълги години, но не става ясно как първите две професии се бяха озовали под лика му в сайта на НС.

По този повод журналистът Полина Паунова пише в профила си: "Добре, бе - имам едно питаме: толко ли е трудно този гражданин да се занимава с волейбол вместо да цеди сок от мозък?"