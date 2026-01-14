Според ГЕРБ историците щели да оценят ролята на Борисов за влизането ни в еврозоната

Животът на действащото Народно събрание е прекалено кратък, за да се чертаят устойчиви законодателни или управленски политики. Това заяви от парламентарната трибуна Тома Биков в декларация от името на ГЕРБ. По думите му още при съставянето на кабинета с министър-председател Росен Желязков е било ясно, че единствената реална алтернатива пред страната са предсрочни избори, а към днешна дата този сценарий вече стои на дневен ред.

Биков подчерта, че формацията му, както и останалите политически сили, подкрепили правителството, са били напълно наясно с рисковете. Според него те произтичат както от хетерогенния характер на управленската конфигурация, така и от сложната вътрешнополитическа и международна обстановка, белязана от "радикална трансформация на международния ред и срив на политическия и междуинституционалния диалог в България". Още: Очаква ни спирала от избори: Депутат от ГЕРБ с предупреждение

"За нас рискът да останем в геополитическото нищо беше много по-важен от това да разочароваме част от избирателите си или да се превърнем в мишена на остри политически атаки", заяви депутатът.

"Историците ще го оценят"

Той изтъкна, че именно благодарение на кабинета "Желязков" България е направила решителната крачка към еврозоната, като определи ролята на партийния лидер Бойко Борисов като ключова и такава, която тепърва ще бъде оценявана от историците. По думите му присъединяването към общоевропейската валута е изпълнение на стратегическа цел, заложена още при създаването на партията. Още: За ГЕРБ "опитът за унищожаване на партията" завършил с "опит за унищожаване на парламентарната демокрация"

В заключение Тома Биков изрази увереност, че в идните години ГЕРБ ще продължи да бъде определящ фактор в българския политически живот, а всеки опит за политическото й елиминиране ще завършва с провал за онези, които го предприемат.