Според Пеевски и хората му ПП-ДБ са виновни за смъртта на полицай

Смъртта на 50-годишен полицейски служител, починал днес при изпълнение на задълженията си, предизвика напрежение в Народното събрание. Полицаят е бил на служба тази сутрин пред парламента заради демонстрация, организирана от "Продължаваме промяната - Демократична България". На място той се почувствал зле и бил откаран с линейка в болница, където няколко часа по-късно е починал. Причината – сърдечен арест.

От "Пирогов съобщиха, че при пострадалия са установени тежки сърдечни проблеми, а въпреки усилията на екипите животът му не е бил спасен.

"Заради тях умират хора"

В декларация от парламентарната трибуна бившият вътрешен министър, а сега депутат от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, обвини ПП-ДБ за трагичния случай:

"ППДБ постигнаха една от целите си – заради тях да умират хората, които мразят – служителите на силовото ведомство. (...) С безумните си действия убихте един полицай и разплакахте неговите близки", заяви Стоянов и дори добави, че вижда "задоволство" в очите на депутати от коалицията. Още: Парламентът да избира шеф на ДАНС: Борисов е "за", пошегува се за Пеевски и 2013 (ВИДЕО)

След това той поиска минута мълчание в памет на починалия, което бе уважено.

Реакциите в залата

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов изказа съболезнования към близките, но подчерта, че е "абсолютно недостойно, долно и гнусно" трагедията да бъде политизирана.

Колегата му Васил Пандов определи думите на Стоянов като "недопустим опит за всяване на омраза". Той заяви, че е бил свидетел на инцидента и е разговарял с полицаи, които споделили, че са изтощени и не са знаели как да реагират при реанимацията. "Всеки опит да се политизира този случай ще виси на съвестта на управляващото мнозинство", добави Пандов. Още: Атанасов за сблъсъците с Пеевски: Даде се знак на обществото кой управлява държавата (ВИДЕО)

Изказването му предизвика остра реакция на Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало"), който нарече демонстрацията на ПП-ДБ "нефелен опит да превърнат един обикновен крадец в политически затворник", визирайки задържания кмет на Варна Благомир Коцев. Той нарече ПП-ДБ "обикновени престъпници, които са за затвора".

В атаката се включи и Станислав Анастасов, който предупреди коалицията, че "вече са приключили", като повтори думите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, че "държава ще има с главно Д".