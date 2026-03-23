Внушителен ръст на сигналите за купен и корпоративен вот: 843% повече в сравнение с предходни избори (ВИДЕО)

"Това, което бихме искали да подчертаем, че има сериозен ръст на сигналите и на досъдебните производства, които са организирани в контекста на предстоящите избори в сравнение с това, което е получавано като сигнали при предстоящите избори", каза съветникът на премиера д-р Ваня Нушева по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на изборите.

Получените сигнали към 8.30 часа на 23 март в структурите на МВР са 151 за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите, което е увеличение от 843% или 9.4 пъти в сравнение с предходни избори, когато сигналите са били само 16.

"35 сигнала са в СДВР, 19 във Варна, 17 във Велико Търново. От всички получени 126 са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции, пет за неправомерна агитация, три за корпоративен вот, един за унищожаване на имущество и 16 за други нарушения, свързани изборния процес", заяви Иван Анчев, заместник-министър на вътрешните работи.

Досъдебните производства са 53 досъдебни производства.

Стана ясно, че към момента вече действа оперативен щаб, който включва всички дирекции на МВР, разработени са оперативни планове за действие и действа официално линия за сигнали.

"Всички тези сигнали, които се получават на въпросния телефон, се обработват от служители, които са добре обучени в своята сфера на компетентност на Националната система 112", добави заместник-министърът на вътрешните работи. Впоследствие се изпращат към съответните областни дирекции и към дежурната част на ГДНП.

Повече секции в чужбина?

От Координационния съвет за изборите отчитат и повишен брой на заявления на сънародници извън страната. До настощия момент са приети 44 хил. заявления. За сравнение предходните избори максималният брой заявления е около 35 хил. Крайният срок за подаване на такива заявления изтича утре, 24 март 2026 г., така че вероятно броят ще бъде по-голям.

Предстои процес на съгласуване с ЦИК и определяне на секциите, в които нашите сънародници ще гласуват в чужбина.

Предвид ръста на заявленията се проучват възможностите за откриване на допълнителен брой секции в дипломатическите и консулските представителства на България.

Очаква се в Лондон да бъдат разкрити вероятно 7 секции, в Анкара да бъдат разкрити три секции за гласуване, а в Истанбул две, като от външно министерство уточниха, че такова нещо в Одрин например не е възможно.

Параваните за секциите

От Координационния съвет за провеждане на изборите обърнаха внимание на поръчките за изработване на паравани, припомняйки волята на служебното правителство да бъдат осигурени такива за всички секции.

След дълго разискване и съгласуване с ЦИК и Министерски съвет вече има яснота. Областните управители ще имат основната грижа за това да бъдат осигурени паравани за гласуващите във всички общини. До този момент около една четвърт от общините са осигурили паравани.