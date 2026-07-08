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Голям пожар спря движението на влакове у нас

08 юли 2026, 18:44 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Голям пожар спря движението на влакове у нас

Заради пожар е спряно движението на влаковете, преминаващи през жп гара Марикостиново в община Петрич. Това каза за БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

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Сигналът за пожара е подаден в следобедните часове, малко след 17:00 часа. Огънят е възникнал в района, в който горя и вчера, като този път е достигнал в близост до железопътната линия. По тази причина движението на влаковете през гара Марикостиново е временно преустановено с цел безопасност. По предварителни данни пожарът е обхванал около 20 декара сухи треви и храсти. Към момента няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, информира БТА.

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На терен работят два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и два екипа на Аварийното звено. По думите на главния инспектор към момента пожарът все още не е локализиран и не може да се счита за овладян. Екипите продължават действията по ограничаване и потушаване на огъня.

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Гл. инспектор Тилев уточни, че огнището се намира на около 50–100 метра от железопътното трасе, което е наложило временното спиране на влаковете, преминаващи през гара Марикостиново. Работата на пожарникарите и аварийните екипи продължава до пълното овладяване на ситуацията.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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