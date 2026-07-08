След проверките по "Магнитски": Депутат на Пеевски отвръща със сигнал срещу Демерджиев

Депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов обяви, че ще сезира Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) заради вътрешния министър Иван Демерджиев, който е обвиняем по дело за корупционно престъпление, извършено според прокуратурата в качеството му на служебен министър през 2022 г.

В разпространена до медиите позиция Стоянов твърди, че повод за сигнала са данни, според които Демерджиев оказвал натиск върху прокурори с цел да бъде прекратено наказателното производство срещу него.

Изявлението идва малко след като Министерството на вътрешните работи съобщи, че ще предостави на американските власти информация за предполагаемо заобикаляне на санкциите по закона "Магнитски" в България. Още: ДПС обвинява МВР в политическа злоупотреба с международни регистри

Темата беше повдигната след твърденията на Иван Демерджиев от миналата седмица за общ чартърен полет до Дубай на председателя на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова четири месеца след встъпването ѝ в длъжност в Конституционния съд. По повод тези твърдения и въпросите как е финансирал пътуванията си въпреки санкциите по "Магнитски", Пеевски заяви, че "никакви санкции не работят в България".

По данни на МВР Пеевски е осъществил 181 чартърни полета от 2018 г. насам на стойност около 1,8 млн. евро. Ведомството проверява маршрутите, спътниците му и произхода на средствата, с които са финансирани полетите.

От "ДПС-Ново начало" обаче обвиниха Демерджиев, че "незаконно разследва личния живот" на Пеевски, като събират информация за полети, платени от него и семейството му. По този повод партията съобщи, че е сезирала редица международни партньорски институции, включително Интерпол, за предполагаемо неправомерно използване на системи за борба с тероризма от страна на МВР.

В позицията си Калин Стоянов припомня, че през 2025 г. срещу Иван Демерджиев е било повдигнато обвинение след сигнал, подаден от него в качеството му на министър на вътрешните работи през 2023 г. Още: Журналист: Морално осъдимо е, ако Пеевски и Атанасова наистина са пътували заедно

По думите му обвинението е свързано с подписано от Демерджиев допълнително споразумение само два дни преди да освободи поста вътрешен министър, с което стойността на обществена поръчка за изработката на новите български лични документи е увеличена с 81 млн. лева.

"Поради причината, че в момента Демерджиев е обвиняем заради подадения от мен сигнал, последният усилено търси "кошаревски" свидетели, които да дават фалшиви свидетелски показания срещу мен, с една единствена цел - саморазправа. Освен това, според информацията от известно време Иван Демерджиев държи престъпните схеми на Мартин Божанов "Нотариуса", като това се случва с личното съдействие на Николай Филипов "Митничаря" от гр. Бургас и бившата жена на Мартин "Нотариуса", с която той след смъртта на последния живее на семейни начала и имат дете", твърди Стоянов.

Според него през последните дни Демерджиев оказвал натиск върху магистрати, за да бъде прекратено делото срещу него, както и да бъдат образувани производства срещу самия Стоянов.

"На всички онези, които дръзнели да му се противопоставят, гордо заявявал, че ще се разправя и с тях, щял да ги освободи от длъжностите, които заемали, като това със сигурност според него ще се случи, в момента, в който го назначат на поста главен прокурор на България", твърди още депутатът. Още: Демерджиев с изненада за Пеевски: Към момента санкциите по "Магнитски" се прилагат в България

Стоянов добавя, че разполага с информация, според която Демерджиев твърдял, че разполага с архива на Пепи Еврото и чрез него оказвал влияние върху различни длъжностни лица.

"Поради по-горе изброените обстоятелства ще бъдат сезирани както OFAC, така и правителството на Великобритания, с цел вземане на конкретни мерки срещу този овластен човек", заявява Калин Стоянов.