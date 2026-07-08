Райони със 70% двойки: Вижте областите с най-високи и най-ниски резултати от изпита по математика след 7 клас

Националното външно оценяване по математика след 7 клас регистрира чувствително по-лоши резултати от това по български език. 46% от всички ученици у нас имат двойки - събрали са под 30 т., колкото е изискването за Среден 3.

Регионалните разлики също са чувствителни. Най-зле представилите се области са Монтана, със 72% двойки, Сливен, със 70% ученици под 30 т., и Враца с 63%.

В по-голямата част от областите у нас повече от половината ученици имат двойки - Русе, Габрово, Стара Загора, Велико Търново, Хасково, Кюстендил, Ловеч, Ямбол, Перник, Силистра, Добрич, Кърджали, Плевен, Пазарджик, София област.

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На обратния полюс - на областите с най-високи резултати, безспорен лидер е София-град с 28% ученици под 30 т. Топ 5 на най-добре представилите се области допълват още Варна (37%), Бургас (39%), Смолян (41%) и Търговище (45%).

Интересен момент е, че РУО Видин и РУО Шумен все още не са качили официалните си данни.

"Намираме се в катастрофа"

"Да видим кога ще се трогнат достатъчно хора, за да се предизвика съществена промяна или поне признание, че се намираме в катастрофа. Защото ако НВО въобще показват нещо, то е пълният крах на системата. Тя изпитва сама себе си със собствени тестове върху собствения си учебен материал, преподаван от собствените ѝ учители по собствените ѝ методики, и пак изкарва чиста двойка, при това в идеално съзвучие с резултатите от PISA", коментира темата Ирина Манушева е философ, преводач и обществен активист.

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"При всичките частни уроци, които и според социологическите проучвания, и според Сметната палата се радват на посещаемост от >60% от учениците, всяка година в повечето области над 3/4 от учениците в 7 клас не успяват да минат 50 т. по математика, а в 1/3 от областите в страната над 50% от учениците в 7 клас не покриват и 30 т. (няма нужда да обсъждаме що за нелеп праг е това)", допълва още тя.

По думите й в 10 клас положението също е повече от красноречиво - "средният успех за страната през последните години е стабилно под 50/100 по български език и литература и под 35/100 по математика". Според нея през последните 3 години (2023, 2024 и 2025) от над 980 училища само 106 изкарват над тези резултати. "От тях 30 са в София, 57 в други областни градове и само 19 извън областните градове. В 17 от 27 области (без София) няма нито едно такова училище извън областния град. А после говорим за (равен) достъп до (качествено) образование", допълва още Манушева.