"Прогресивна България" ще отвори още веднъж Изборния кодекс, но след президентския вот

Отварянето на Изборния кодекс (ИК) за промени в правилата, по които ще гласуваме на президентските избори, се оказаха само първата крачка от по-дългосрочна реформа на изборния закон. "Прогресивна България" даде заявка за второ отваряне на ИК за по-фундаментални промени, но след президентския вот наесен, стана ясно от думите на председателят на правната комисия в парламента Янка Тянкова.

"В момента не правим цялостна ревизия на Изборния кодекс, а правим преглед на основните текстове, по които имаше констатирани проблеми", обяви тя. "Т.е. да гарантираме на този етап до президентските избори ще отстраним тези несъответствия. Веднага след президентските избори отваряме отново ИК и вече по същество разглеждаме всички други хипотези", каза Тянкова.

Стана ясно, че преди местния вот догодина ще се мисли за проблеми в секционните комисии и РИК. "Те са повече практически въпроси, които са констатирани въпроси, но в момента не разполагаме с време и финансови средства за сканиране на бюлетините и иновации, които са нереалистични към момента", каза депутатът от мнозинството.

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Внесени са шест предложения за промени в изборните правила. Тянкова отбеляза, че в голямата си част те подкрепят машинното гласуване. Според нея то отдавна е въведено в ИК. "Сега го реабилитираме", каза тя, визирайки концепцията на ПБ. Но добави, че същата идея има и в други проекти.

"Последните година - две сме свидетели на големи проблеми с гласуването с хартиени бюлетини. на сложни ситуации, заради които се наложи Конституционния съд да се произнесе с решение, с което частично касира изборите. Всичко това са аргументи в полза на реабилитиране на машинното гласуване", посочи шефката на правната комисия.

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На обвиненията, че наличните машини са компроментирани Тянкова каза, че в няколко законопроекта се предвижда контролни разписки да удостоверяват вота и съпоставянето между машинния резултат. "Това е най-надежданата гаранция, че няма да има манипулиране на вота", подчерта тя. Тянкова отхвърли идеята на ПП личните карти на гласуващите да минават през сканиращи устройва, тъй като няма финансов ресурс и възможност в момента.

Припомняме, че в понеделник "Прогресивна България" представи своите идеи за корекции, като най-съществени са връщането на изцяло машинен вот в секциите над 300 избиратели, отказ от въвеждането на район "Чужбина" и отпадане на ограничението до 20 секции в страни извън Европейския съюз.

Различни части от идеите им срещат подкрепа от опозицията. ПП и ДБ са "за" машинен вот, докато ГЕРБ искат да се запази сегашната опция за избор между хартиена и машинна бюлетина.

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