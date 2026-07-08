Съюзници от НАТО ни дават 7 минни ловци за Черно море: Военният министър подписа (СНИМКИ)

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес, 8 юли, Меморандум за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба. Документът беше подписан също от министрите на отбраната на двата ни съюзника от НАТО - Тео Франкен и Дилан Йешилгьоз-Зегериус. Церемонията се проведе в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса в турската столица Анкара.

„Сигурността в Черно море има огромно отражение върху евроатлантическата сигурност и България се стреми да бъде надежден съюзник, като допринася към общите усилия за укрепване на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО“, каза министър Стоянов в обръщението си, цитиран от пресцентъра на министерството.

Той благодари за предоставената възможност с придобиването на седем кораба за противоминна борба от военноморските сили на Белгия и Нидерландия страната ни да увеличи своите способности за морска отбрана. „Корабите за противоминна борба ще осигурят нашия справедлив дял и приноса ни към Противоминната военноморска група в Черно море и към цялостния отбранителен потенциал на Алианса на източния фланг“, заяви министърът на отбраната.

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Снимка: Министерство на отбраната

През януари тази година стана ясно, че седемте бойни кораби, които България получава като подарък от Нидерландия и Белгия, ще се ремонтират с 42 млн.евро. Новината бе съобщена от тогавашния министър на отбраната Атанас Запрянов. По думите му - по този начин България започва нов етап в модернизацията на Военноморските си сили, след като страната ни ще придобие седем минни ловци от клас Tripartite, предоставени безвъзмездно от двата ни съюзника в НАТО.

България, Турция и Румъния ще пазят и подводната инфраструктура в Черно море

По-рано министър Димитър Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция – Раду Мируца и Яшар Гюлер, подписа изменение на Меморандума за разбирателство между България, Румъния и Турция за създаване на Противоминната военноморска група в Черно море. С промените се добавя нова задача за групата, свързана с наблюдение и разузнаване в подкрепа на защитата на критичната подводна инфраструктура.

Снимка: Министерство на отбраната

„Наред със сигурността на корабоплаването, защитата на критичната подводна инфраструктура е сред най-важните предизвикателства пред морската сигурност днес. Разширяването на задачите на Противоминната военноморска група е навременен отговор на променящата се среда за сигурност и ще допринесе за по-ефективната защита на стратегически важните енергийни и комуникационни връзки в Черно море“, подчерта Димитър Стоянов.

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