След отчайващите резултати от PISA 2025: Има проблем в образователния модел, готвят мащабни реформи

За поредна година резултатите не са добри. Имаме спад и по математика, и по четене. Резултатите показват едно – в българския образователен модел има проблем. Това каза образователният министър проф. Георги Вълчев при представянето на данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати.

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"Трябва да започнем да говорим открито и честно за проблемите, които са се натрупали. Резултатите показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България, че в много училища, особено там, където имаме много социално уязвими групи, учениците са предимно от такива семейства, имаме проблем с елементарната грамотност дори“, отчете министърът.

Именно затова в следващите месеци ще бъдат предложени серии от мерки. Проф. Вълчев увери, че те ще бъдат обсъдени, за да се намерят „най-точните, най-верните решения“. Те ще бъдат насочени в няколко ключови области. „Една от тях, разбира се, е промяната на принципа „парите следват ученика“. Имаме проблем с елементарната грамотност дори. Ще предложим серия от мерки, за да намерим най-точните решения", поясни той.

МОН ще работи и за повишаване на дисциплината в училище. Вълчев заяви, че през годините не е намерен добрият баланс между дисциплината и създаването на среда, в която децата се чувстват добре. Крайно либерални възгледи навлязоха без основание, смята министърът, но подчерта, че няма намерение да се връща към „старите времена".

Просветният министър заяви, че учителят трябва да се чувства защитен и да може да работи спокойно. "Трябва да върнем фокуса върху ученика", добави той и акцентира върху единен подход при оценяването, така че да се отчитат както слабите, така и силните страни на ученика. Обогатяване на предлагането на извънкласните дейности, също са сред мерките.

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Като друг сериозен проблем министърът посочи невладеенето на български език. „Училището каквото и да направи, ако детето не владее български език, то няма как да бъде обучавано по нормален начин", каза той.

Вълчев обърна внимание и на необходимостта от промяна на учебните програми.

Сред останалите мерки, които МОН планира, е и възстановяване на връзката между семейството и училището. „Децата имат нужда от учители, които са вдъхновяващи и които да грабват вниманието", каза още министърът.

По думите му реформите в образованието не могат да дадат резултат изведнъж, а системата трябва непрекъснато да бъде наблюдавана и коригирана според промените в обществото. Очертава се хроничен недостиг на учители, особено в точните дисциплини, каза още министърът.